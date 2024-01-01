Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі





Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться в повідомленні.



На Київщині теж працювала протиповітряна оборона, розповіли в обласній військовій адміністрації.



Окрім того, 31 грудня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки уточнюються, передавали в ОВА.



Станом на 8:30 повітряна тривога триває по всій Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 31 грудня росія атакувала Київ ракетами.Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться в повідомленні.На Київщині теж працювала протиповітряна оборона, розповіли в обласній військовій адміністрації.Окрім того, 31 грудня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки уточнюються, передавали в ОВА.Станом на 8:30 повітряна тривога триває по всій Україні.

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