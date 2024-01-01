Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі

Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі
Уранці 31 грудня росія атакувала Київ ракетами.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться в повідомленні.

На Київщині теж працювала протиповітряна оборона, розповіли в обласній військовій адміністрації.

Окрім того, 31 грудня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки уточнюються, передавали в ОВА.

Станом на 8:30 повітряна тривога триває по всій Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:25
Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків
Сьогодні, 09:19
Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі
Сьогодні, 09:00
Працівники міськради з Волині передали РЕБ для воїна-краянина
Сьогодні, 08:25
Громада УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі собору у Володимирі
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків
Сьогодні, 09:19
Україна звільнила з полону 187 захисників та 2 цивільних Україна звільнила з полону 187 захисників та 2 цивільних
30 грудень, 17:27
На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий штаб разом з окупантами На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий штаб разом з окупантами
30 грудень, 13:07
Уночі сили ППО збили 21 російський дрон Уночі сили ППО збили 21 російський дрон
30 грудень, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:25
 0
Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків
Сьогодні, 09:19
 0
Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі
Сьогодні, 09:00
 0
Працівники міськради з Волині передали РЕБ для воїна-краянина
Сьогодні, 08:25
 0
Громада УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі собору у Володимирі
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8