Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі
Сьогодні, 09:00
Уранці 31 грудня росія атакувала Київ ракетами.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться в повідомленні.
На Київщині теж працювала протиповітряна оборона, розповіли в обласній військовій адміністрації.
Окрім того, 31 грудня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки уточнюються, передавали в ОВА.
Станом на 8:30 повітряна тривога триває по всій Україні.
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Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", - йдеться в повідомленні.
На Київщині теж працювала протиповітряна оборона, розповіли в обласній військовій адміністрації.
Окрім того, 31 грудня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки атаки уточнюються, передавали в ОВА.
Станом на 8:30 повітряна тривога триває по всій Україні.
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