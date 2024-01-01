ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона





Про це повідомили в розвідці, назвавши це «історичним ударом», пише



Це зробили військові спецпідрозділу ГУР Group 13 під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму 31 грудня.



Так, внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.



Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.



Раніше у ГУР розповідали, що міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу Magura V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уразили щонайменше 18 суден росії, серед них — швидкісний катер «Тунец».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Головного управління розвідки Міноборони заявили, що вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.Про це повідомили в розвідці, назвавши це «історичним ударом», пише Громадське Це зробили військові спецпідрозділу ГУР Group 13 під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму 31 грудня.Так, внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.Раніше у ГУР розповідали, що міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу Magura V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уразили щонайменше 18 суден росії, серед них — швидкісний катер «Тунец».

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