ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона
Сьогодні, 10:17
Бійці Головного управління розвідки Міноборони заявили, що вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.
Про це повідомили в розвідці, назвавши це «історичним ударом», пише Громадське.
Це зробили військові спецпідрозділу ГУР Group 13 під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму 31 грудня.
Так, внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.
Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Раніше у ГУР розповідали, що міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу Magura V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уразили щонайменше 18 суден росії, серед них — швидкісний катер «Тунец».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в розвідці, назвавши це «історичним ударом», пише Громадське.
Це зробили військові спецпідрозділу ГУР Group 13 під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму 31 грудня.
Так, внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.
Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Раніше у ГУР розповідали, що міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу Magura V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уразили щонайменше 18 суден росії, серед них — швидкісний катер «Тунец».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК
Сьогодні, 11:14
ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона
Сьогодні, 10:17
За минулу добу ворог здійснив 4500 обстрілів: росіяни атакують по всій лінії фронту, - Генштаб
Сьогодні, 09:47
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:25