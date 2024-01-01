ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона

ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона
Бійці Головного управління розвідки Міноборони заявили, що вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.

Про це повідомили в розвідці, назвавши це «історичним ударом», пише Громадське.

Це зробили військові спецпідрозділу ГУР Group 13 під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму 31 грудня.

Так, внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.

Ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Раніше у ГУР розповідали, що міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу Magura V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уразили щонайменше 18 суден росії, серед них — швидкісний катер «Тунец».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК
Сьогодні, 11:14
На Харківщині митрополит УПЦ МП благословив окупантів на захоплення Ізюма, - СБУ
Сьогодні, 10:59
ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона
Сьогодні, 10:17
За минулу добу ворог здійснив 4500 обстрілів: росіяни атакують по всій лінії фронту, - Генштаб
Сьогодні, 09:47
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
На Харківщині митрополит УПЦ МП благословив окупантів на захоплення Ізюма, - СБУ На Харківщині митрополит УПЦ МП благословив окупантів на захоплення Ізюма, - СБУ
Сьогодні, 10:59
За минулу добу ворог здійснив 4500 обстрілів: росіяни атакують по всій лінії фронту, - Генштаб За минулу добу ворог здійснив 4500 обстрілів: росіяни атакують по всій лінії фронту, - Генштаб
Сьогодні, 09:47
Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків
Сьогодні, 09:19
Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі Росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК
Сьогодні, 11:14
 0
На Харківщині митрополит УПЦ МП благословив окупантів на захоплення Ізюма, - СБУ
Сьогодні, 10:59
 0
ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона
Сьогодні, 10:17
 0
За минулу добу ворог здійснив 4500 обстрілів: росіяни атакують по всій лінії фронту, - Генштаб
Сьогодні, 09:47
 0
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8