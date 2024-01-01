Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК

Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК
Офіс генерального прокурора у межах службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Тож їх не звільнили.

Про це повідомив ОГП у відповіді на запит «Центру протидії корупції», пише Громадське.

Офіс генпрокурора зазначив, що передав висновки цього службового розслідування до головного управління Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження у цій справі.

Як вказує «ЦПК», таким чином, Офіс генпрокуратура засекретив інформацію про кількість звільнених прокурорів та притягнення їх до відповідальності.

Хмельницькі прокурори зможуть працювати на своїх посадах щонайменше до завершення розслідування, а як максимум — до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками.

Нагадаємо, колишній керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник призначений прокурором відділу обласної прокуратури.

Скандали зі МСЕК

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.

На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.

Так, 22 жовтня Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом. За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Хмельницький, МСЕК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час пожежі житлового будинку загинула людина
Сьогодні, 11:47
Маланки та Василя: традиції, заборони та особливості святкування
Сьогодні, 11:30
Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК
Сьогодні, 11:14
На Харківщині митрополит УПЦ МП благословив окупантів на захоплення Ізюма, - СБУ
Сьогодні, 10:59
ГУР вперше у світі знищило повітряну ціль за допомогою морського дрона
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
Суд арештував очільницю Хмельницької МСЕК, застава - 500 мільйонів Суд арештував очільницю Хмельницької МСЕК, застава - 500 мільйонів
07 жовтень, 16:46
МСЕК ліквідують з 2025 року: Зеленський підписав закон МСЕК ліквідують з 2025 року: Зеленський підписав закон
30 грудень, 16:01
Скільки рішень про інвалідність МСЕК вже визнали недійсними: у МОЗ відповіли Скільки рішень про інвалідність МСЕК вже визнали недійсними: у МОЗ відповіли
30 грудень, 03:11
Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК
19 грудень, 14:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зимові свята завжди приносять з собою Вертеп: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 5 січня
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку на проспекті Волі авто збило 24-річного велосипедиста
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині під час пожежі житлового будинку загинула людина
Сьогодні, 11:47
 0
Маланки та Василя: традиції, заборони та особливості святкування
Сьогодні, 11:30
 0
Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8