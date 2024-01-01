Жодного з 67 хмельницьких прокурорів не звільнили після скандалу із МСЕК та інвалідностями, — ЦПК





Про це повідомив ОГП у відповіді на запит «Центру протидії корупції», пише



Офіс генпрокурора зазначив, що передав висновки цього службового розслідування до головного управління Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження у цій справі.



Як вказує «ЦПК», таким чином, Офіс генпрокуратура засекретив інформацію про кількість звільнених прокурорів та притягнення їх до відповідальності.



Хмельницькі прокурори зможуть працювати на своїх посадах щонайменше до завершення розслідування, а як максимум — до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками.



Нагадаємо, колишній керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник призначений прокурором відділу обласної прокуратури.



Скандали зі МСЕК



4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.



Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.



На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.



Так, 22 жовтня Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом. За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс генерального прокурора у межах службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Тож їх не звільнили.Про це повідомив ОГП у відповіді на запит «Центру протидії корупції», пише Громадське Офіс генпрокурора зазначив, що передав висновки цього службового розслідування до головного управління Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження у цій справі.Як вказує «ЦПК», таким чином, Офіс генпрокуратура засекретив інформацію про кількість звільнених прокурорів та притягнення їх до відповідальності.Хмельницькі прокурори зможуть працювати на своїх посадах щонайменше до завершення розслідування, а як максимум — до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками.Нагадаємо, колишній керівник Хмельницької прокуратурипризначений прокурором відділу обласної прокуратури.4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.Так, 22 жовтня Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом. За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

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