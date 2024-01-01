На Волині під час пожежі житлового будинку загинула людина
Сьогодні, 11:47
Сьогодні вранці волинські рятувальники ліквідували дві пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
31 грудня о 07:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у селищі Головне Ковельського району.
На місце події скеровано черговий підрозділ 10 ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО селища Головне та села Полапи. Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 07:40 ліквідували займання. Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі – встановлюється.
О 07:18 надзвичайники 13 ДПРЧ селища Маневичі спільно з працівниками МПО селища Колки за допомогою двох водяних стволів в складі ланки ГДЗС о 08:10 загасили займання житлового будинку в селі Розничі Колківської громади.
Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіло літньої жінки, 1934 р.н. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
31 грудня о 07:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у селищі Головне Ковельського району.
На місце події скеровано черговий підрозділ 10 ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО селища Головне та села Полапи. Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 07:40 ліквідували займання. Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі – встановлюється.
О 07:18 надзвичайники 13 ДПРЧ селища Маневичі спільно з працівниками МПО селища Колки за допомогою двох водяних стволів в складі ланки ГДЗС о 08:10 загасили займання житлового будинку в селі Розничі Колківської громади.
Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіло літньої жінки, 1934 р.н. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.
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