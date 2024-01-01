На Волині під час пожежі житлового будинку загинула людина

Сьогодні вранці волинські рятувальники ліквідували дві пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.31 грудня о 07:12 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у селищі Головне Ковельського району.На місце події скеровано черговий підрозділ 10 ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО селища Головне та села Полапи. Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 07:40 ліквідували займання. Потерпілих під час пожежі немає. Причина пожежі – встановлюється.О 07:18 надзвичайники 13 ДПРЧ селища Маневичі спільно з працівниками МПО селища Колки за допомогою двох водяних стволів в складі ланки ГДЗС о 08:10 загасили займання житлового будинку в селі Розничі Колківської громади.Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіло літньої жінки, 1934 р.н. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.