Маланки та Василя: традиції, заборони та особливості святкування
Сьогодні, 11:30
Маланки та Василя – це одні з найяскравіших зимових свят, що символізують перехід до нового року. Їх відзначають з особливими традиціями, які передаються з покоління в покоління.
У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календар, тому дати свят змістилися на 13 днів.
Так, за старим стилем день преподобної Меланії відзначали 13 січня, а день святого Василя – 14 січня.
Тепер же Маланку відзначають 31 грудня, а Василя – 1 січня.
Святий вечір на Маланку
Ввечері на Маланку, традиційно збирається вся родина, щоб відзначити Щедрий вечір, також відомий як Багатий вечір. На стіл ставлять найкращі страви, з яких багато м’ясних, а також щедру кутю та узвар.
Вечір супроводжується щедруванням – обрядом, коли молодь, одягнена у святкові костюми, ходить по домівках, співає щедрівки та вітає господарів. Щедрувальники переодягаються у фольклорних персонажів – Маланку, Василя, діда, бабу, циганів, а також використовують маски тварин. Особливий персонаж цього дійства – "Коза", яка символізує добробут і відганяє нечисть.
Костюми готують заздалегідь із побутових предметів. Від господарів щедрувальники отримують солодощі чи монети як знак вдячності.
Засівання на Василя
Зранку 1 січня чоловіки вирушають "засівати" оселі родичів, друзів і сусідів, розсипаючи зерна пшениці, ячменю, жита або вівса. Вони промовляють побажання щастя, здоров’я і добробуту в новому році. Вважається, що першою на поріг у новому році має ступити чоловіча нога – це обіцяє удачу для всієї родини.
На свято також заведено свататися, адже заручини на Василя вважаються особливо сприятливими для вдалого шлюбу.
Свята Маланки та Василя супроводжуються численними забобонами та заборонами:
- Не можна виносити сміття, особливо ввечері – вважається, що це може "винести" щастя з дому.
- Сварки та лайка заборонені, щоб уникнути конфліктів у новому році.
- Не варто давати в борг або брати позичене, щоб не залишитися в боргах протягом року.
- Одяг має бути новим і світлим, а темні та старі речі краще залишити.
- Засівати дозволено лише чоловікам, адже це приносить удачу.
Серед прикмет також є цікава порада: не рахуйте дрібні монети, щоб уникнути бідності, а ось перераховувати великі купюри, навпаки, бажано.
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У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календар, тому дати свят змістилися на 13 днів.
Так, за старим стилем день преподобної Меланії відзначали 13 січня, а день святого Василя – 14 січня.
Тепер же Маланку відзначають 31 грудня, а Василя – 1 січня.
Традиції святкування
Святий вечір на Маланку
Ввечері на Маланку, традиційно збирається вся родина, щоб відзначити Щедрий вечір, також відомий як Багатий вечір. На стіл ставлять найкращі страви, з яких багато м’ясних, а також щедру кутю та узвар.
Вечір супроводжується щедруванням – обрядом, коли молодь, одягнена у святкові костюми, ходить по домівках, співає щедрівки та вітає господарів. Щедрувальники переодягаються у фольклорних персонажів – Маланку, Василя, діда, бабу, циганів, а також використовують маски тварин. Особливий персонаж цього дійства – "Коза", яка символізує добробут і відганяє нечисть.
Костюми готують заздалегідь із побутових предметів. Від господарів щедрувальники отримують солодощі чи монети як знак вдячності.
Засівання на Василя
Зранку 1 січня чоловіки вирушають "засівати" оселі родичів, друзів і сусідів, розсипаючи зерна пшениці, ячменю, жита або вівса. Вони промовляють побажання щастя, здоров’я і добробуту в новому році. Вважається, що першою на поріг у новому році має ступити чоловіча нога – це обіцяє удачу для всієї родини.
На свято також заведено свататися, адже заручини на Василя вважаються особливо сприятливими для вдалого шлюбу.
Заборони та прикмети свят
Свята Маланки та Василя супроводжуються численними забобонами та заборонами:
- Не можна виносити сміття, особливо ввечері – вважається, що це може "винести" щастя з дому.
- Сварки та лайка заборонені, щоб уникнути конфліктів у новому році.
- Не варто давати в борг або брати позичене, щоб не залишитися в боргах протягом року.
- Одяг має бути новим і світлим, а темні та старі речі краще залишити.
- Засівати дозволено лише чоловікам, адже це приносить удачу.
Серед прикмет також є цікава порада: не рахуйте дрібні монети, щоб уникнути бідності, а ось перераховувати великі купюри, навпаки, бажано.
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