Маланки та Василя: традиції, заборони та особливості святкування

Традиції святкування

Заборони та прикмети свят

Маланки та Василя – це одні з найяскравіших зимових свят, що символізують перехід до нового року. Їх відзначають з особливими традиціями, які передаються з покоління в покоління.У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календар, тому дати свят змістилися на 13 днів.Так, за старим стилем день преподобної Меланії відзначали 13 січня, а день святого Василя – 14 січня.Тепер же Маланку відзначають 31 грудня, а Василя – 1 січня.Ввечері на Маланку, традиційно збирається вся родина, щоб відзначити Щедрий вечір, також відомий як Багатий вечір. На стіл ставлять найкращі страви, з яких багато м’ясних, а також щедру кутю та узвар.Вечір супроводжується щедруванням – обрядом, коли молодь, одягнена у святкові костюми, ходить по домівках, співає щедрівки та вітає господарів. Щедрувальники переодягаються у фольклорних персонажів – Маланку, Василя, діда, бабу, циганів, а також використовують маски тварин. Особливий персонаж цього дійства – "Коза", яка символізує добробут і відганяє нечисть.Костюми готують заздалегідь із побутових предметів. Від господарів щедрувальники отримують солодощі чи монети як знак вдячності.Зранку 1 січня чоловіки вирушають "засівати" оселі родичів, друзів і сусідів, розсипаючи зерна пшениці, ячменю, жита або вівса. Вони промовляють побажання щастя, здоров’я і добробуту в новому році. Вважається, що першою на поріг у новому році має ступити чоловіча нога – це обіцяє удачу для всієї родини.На свято також заведено свататися, адже заручини на Василя вважаються особливо сприятливими для вдалого шлюбу.Свята Маланки та Василя супроводжуються численними забобонами та заборонами:- Не можна виносити сміття, особливо ввечері – вважається, що це може "винести" щастя з дому.- Сварки та лайка заборонені, щоб уникнути конфліктів у новому році.- Не варто давати в борг або брати позичене, щоб не залишитися в боргах протягом року.- Одяг має бути новим і світлим, а темні та старі речі краще залишити.- Засівати дозволено лише чоловікам, адже це приносить удачу.Серед прикмет також є цікава порада: не рахуйте дрібні монети, щоб уникнути бідності, а ось перераховувати великі купюри, навпаки, бажано.