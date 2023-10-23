У Луцьку на проспекті Волі авто збило 24-річного велосипедиста

У Луцьку на проспекті Волі авто збило 24-річного велосипедиста
У Луцьку внаслідок автопригоди травмувався велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 30 грудня, близько 19:45 72-річний водій автомобіля Mercedes по проспекту Волі під час здійснення розвороту допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. 24-річного чоловіка із травмами госпіталізували в лікарню.

Водій був за кермом тверезий.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедист
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