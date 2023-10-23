У Луцьку на проспекті Волі авто збило 24-річного велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 30 грудня, близько 19:45 72-річний водій автомобіля Mercedes по проспекту Волі під час здійснення розвороту допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. 24-річного чоловіка із травмами госпіталізували в лікарню.



Водій був за кермом тверезий.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок автопригоди травмувався велосипедист.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 30 грудня, близько 19:45 72-річний водій автомобіля Mercedes по проспекту Волі під час здійснення розвороту допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. 24-річного чоловіка із травмами госпіталізували в лікарню.Водій був за кермом тверезий.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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