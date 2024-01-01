Зимові свята завжди приносять з собою Вертеп: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 5 січня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод, які принесуть гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 5 січня.



Пориньте в атмосферу українського села, його колориту та вірувань!



У суботу, 4 січня, о 17:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



«Людям потрібно отримувати хороші емоції, відпочивати та мати гарний настрій. Тому маємо таку позитивну виставу. Ми показуємо класичний твір із деякими несподіванками. Зокрема ця вистава має певні усталені сценічні варіації. Також тут буде частково показаний певний політичний аспект, адже зараз ці питання гостро розвиваються в країні. Тому, попри те, що це комедія, але є певні моменти у виставі, які на грані драматургії. До вистави залучена майже вся трупа, а це артисти, у повному складі оркестр, балет», – режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.







Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вперше у новому році відбудеться наша крайня постановка для дітей! Легка та тепла вистава нагадає, що іноді вигадки можуть бути ближчими до реальності, ніж здається.



У неділю, 5 січня, о 12:00 – новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).



Зимова казка для дітей і дорослих про хлопця Миколу, який жив у світі, де спілкувався з оленями, Ельфом-роботом, Святим Миколаєм та Сантою. Одного разу він закохується в дівчину Ганну, і ця зустріч стає початком неймовірної історії.



Приходьте з дітьми, аби стати щасливими власниками театральних сертифікатів, чи навіть суперпризу від Компанії Тигрес! Адже щовихідних після вистави відбувається розіграш подарунків.



Теплий різдвяний вертеп від артистів театру неодмінно наповнить глядачів атмосферою родинного свята та зустрічі давніх друзів! Гуляємо, танцюємо, святкуємо та насолоджуємось разом!



У неділю, 5 січня, о 17:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Зимові свята (Різдво, Новий рік (він же Василя), Водохреща) завжди приходили в Україну разом, приносячи з собою Вертеп – яскраве серце української культури. У ньому переплітаються колядки, щедрівки, дотепи, традиційні й сучасні образи, а також світла історія народження Ісуса Христа, яка протистоїть витівкам російської нечисті. А в другій частині концерту на глядачів чекає мандрівка засніженими вулицями та музичні історії, натхненні улюбленими українськими хітами.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У суботу,на дві діїза повістюта п'єсою, музика. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).«Людям потрібно отримувати хороші емоції, відпочивати та мати гарний настрій. Тому маємо таку позитивну виставу. Ми показуємо класичний твір із деякими несподіванками. Зокрема ця вистава має певні усталені сценічні варіації. Також тут буде частково показаний певний політичний аспект, адже зараз ці питання гостро розвиваються в країні. Тому, попри те, що це комедія, але є певні моменти у виставі, які на грані драматургії. До вистави залучена майже вся трупа, а це артисти, у повному складі оркестр, балет», – режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв УкраїниКвитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У неділю,. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).Зимова казка для дітей і дорослих про хлопця, який жив у світі, де спілкувався з оленями, Ельфом-роботом,та. Одного разу він закохується в дівчину, і ця зустріч стає початком неймовірної історії.Приходьте з дітьми, аби стати щасливими власниками театральних сертифікатів, чи навіть суперпризу від Компанії Тигрес! Адже щовихідних після вистави відбуваєтьсяУ неділю,на два відділення. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Зимові свята (Різдво, Новий рік (він же Василя), Водохреща) завжди приходили в Україну разом, приносячи з собою Вертеп – яскраве серце української культури. У ньому переплітаються колядки, щедрівки, дотепи, традиційні й сучасні образи, а також світла історія народження, яка протистоїть витівкам російської нечисті. А в другій частині концерту на глядачів чекає мандрівка засніженими вулицями та музичні історії, натхненні улюбленими українськими хітами.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію