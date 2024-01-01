Зимові свята завжди приносять з собою Вертеп: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 5 січня

Зимові свята завжди приносять з собою Вертеп: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 5 січня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод, які принесуть гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 5 січня.

Пориньте в атмосферу українського села, його колориту та вірувань!

У суботу, 4 січня, о 17:00музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

«Людям потрібно отримувати хороші емоції, відпочивати та мати гарний настрій. Тому маємо таку позитивну виставу. Ми показуємо класичний твір із деякими несподіванками. Зокрема ця вистава має певні усталені сценічні варіації. Також тут буде частково показаний певний політичний аспект, адже зараз ці питання гостро розвиваються в країні. Тому, попри те, що це комедія, але є певні моменти у виставі, які на грані драматургії. До вистави залучена майже вся трупа, а це артисти, у повному складі оркестр, балет», – режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Вперше у новому році відбудеться наша крайня постановка для дітей! Легка та тепла вистава нагадає, що іноді вигадки можуть бути ближчими до реальності, ніж здається.

У неділю, 5 січня, о 12:00 новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).
Зимові свята завжди приносять з собою Вертеп: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 5 січня

Зимова казка для дітей і дорослих про хлопця Миколу, який жив у світі, де спілкувався з оленями, Ельфом-роботом, Святим Миколаєм та Сантою. Одного разу він закохується в дівчину Ганну, і ця зустріч стає початком неймовірної історії.

Приходьте з дітьми, аби стати щасливими власниками театральних сертифікатів, чи навіть суперпризу від Компанії Тигрес! Адже щовихідних після вистави відбувається розіграш подарунків.

Теплий різдвяний вертеп від артистів театру неодмінно наповнить глядачів атмосферою родинного свята та зустрічі давніх друзів! Гуляємо, танцюємо, святкуємо та насолоджуємось разом!

У неділю, 5 січня, о 17:00 концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Зимові свята завжди приносять з собою Вертеп: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 5 січня

Зимові свята (Різдво, Новий рік (він же Василя), Водохреща) завжди приходили в Україну разом, приносячи з собою Вертеп – яскраве серце української культури. У ньому переплітаються колядки, щедрівки, дотепи, традиційні й сучасні образи, а також світла історія народження Ісуса Христа, яка протистоїть витівкам російської нечисті. А в другій частині концерту на глядачів чекає мандрівка засніженими вулицями та музичні історії, натхненні улюбленими українськими хітами.
Зимові свята завжди приносять з собою Вертеп: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 5 січня

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Теги: Луцьк, театр
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