Новорічна ніч: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 12:41
У новорічну ніч до охорони публічної безпеки залучатимуться додаткові авто- і піші патрулі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські слідкуватимуть за дотриманням комендантської години та правил дорожнього руху на вулицях.
"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись комендантської години та не використовувати піротехнічні засоби.
Також носіть із собою документи, що посвідчують особу", - йдеться в повідомленні.
При виявленні будь-яких правопорушень поліцейські реагуватимуть негайно та притягуватимуть винних до відповідальності.
"Просимо громадян з розумінням і відповідальністю поставитися до обмежень та пам’ятати, що всі наші зусилля мають бути спрямовані на стабільність і порядок всередині країни.
Пам’ятайте: якщо вам потрібна допомога — телефонуйте на спецлінію 102 або зверніться до будь-якого підрозділу поліції чи безпосередньо до поліцейських, які задіяні до охорони громадського порядку", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські слідкуватимуть за дотриманням комендантської години та правил дорожнього руху на вулицях.
"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись комендантської години та не використовувати піротехнічні засоби.
Також носіть із собою документи, що посвідчують особу", - йдеться в повідомленні.
При виявленні будь-яких правопорушень поліцейські реагуватимуть негайно та притягуватимуть винних до відповідальності.
"Просимо громадян з розумінням і відповідальністю поставитися до обмежень та пам’ятати, що всі наші зусилля мають бути спрямовані на стабільність і порядок всередині країни.
Пам’ятайте: якщо вам потрібна допомога — телефонуйте на спецлінію 102 або зверніться до будь-якого підрозділу поліції чи безпосередньо до поліцейських, які задіяні до охорони громадського порядку", - наголошують у поліції.
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