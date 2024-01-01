Самовільно залишив місце служби: військового з Волині засудили на п’ять років

Самовільно залишив місце служби: військового з Волині засудили на п’ять років
Володимир-Волинський міський суд Волинської області розглянув справу щодо військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.

Про це йдеться у вироку від 24 грудня.

Обвинувачений - уродженець Нововолинська. Раніше судимий не був. На момент вчинення злочину він проходив службу у званні солдата за мобілізацією в одній з військових частин.

За даними слідства, 8 червня 2024 року чоловік покинув військову частину без дозволу командира та був відсутній на службі понад три місяці, аж до добровільного прибуття до слідчих органів 19 вересня.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що залишив місце служби з особистих причин. Суд кваліфікував дії військовослужбовця за ч. 5 ст. 407 КК України – самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

Обвинуваченому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Робота водієм у Вінниці: як знайти стабільну та добре оплачувану роботу
Сьогодні, 14:17
Росія запустила по Україні 21 ракету та 40 дронів
Сьогодні, 14:00
Самовільно залишив місце служби: військового з Волині засудили на п’ять років
Сьогодні, 13:20
На Донеччині поліг Герой з Волині Володимир Вельгус
Сьогодні, 13:03
Новорічна ніч: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Робота водієм у Вінниці: як знайти стабільну та добре оплачувану роботу
Сьогодні, 14:17
 0
Росія запустила по Україні 21 ракету та 40 дронів
Сьогодні, 14:00
 0
Самовільно залишив місце служби: військового з Волині засудили на п’ять років
Сьогодні, 13:20
 0
На Донеччині поліг Герой з Волині Володимир Вельгус
Сьогодні, 13:03
 0
Новорічна ніч: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8