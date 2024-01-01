Самовільно залишив місце служби: військового з Волині засудили на п’ять років
Сьогодні, 13:20
Володимир-Волинський міський суд Волинської області розглянув справу щодо військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.
Про це йдеться у вироку від 24 грудня.
Обвинувачений - уродженець Нововолинська. Раніше судимий не був. На момент вчинення злочину він проходив службу у званні солдата за мобілізацією в одній з військових частин.
За даними слідства, 8 червня 2024 року чоловік покинув військову частину без дозволу командира та був відсутній на службі понад три місяці, аж до добровільного прибуття до слідчих органів 19 вересня.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що залишив місце служби з особистих причин. Суд кваліфікував дії військовослужбовця за ч. 5 ст. 407 КК України – самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.
Обвинуваченому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вироку від 24 грудня.
Обвинувачений - уродженець Нововолинська. Раніше судимий не був. На момент вчинення злочину він проходив службу у званні солдата за мобілізацією в одній з військових частин.
За даними слідства, 8 червня 2024 року чоловік покинув військову частину без дозволу командира та був відсутній на службі понад три місяці, аж до добровільного прибуття до слідчих органів 19 вересня.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що залишив місце служби з особистих причин. Суд кваліфікував дії військовослужбовця за ч. 5 ст. 407 КК України – самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.
Обвинуваченому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія запустила по Україні 21 ракету та 40 дронів
Сьогодні, 14:00
Самовільно залишив місце служби: військового з Волині засудили на п’ять років
Сьогодні, 13:20
На Донеччині поліг Герой з Волині Володимир Вельгус
Сьогодні, 13:03
Новорічна ніч: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 12:41