Росія запустила по Україні 21 ракету та 40 дронів
Сьогодні, 14:00
У ніч проти 31 грудня війська рф запустили по Україні 21 ракету та 40 безпілотників — типу Shahed та інших типів. Повітряні сили збили 6 ракет та 16 дронів.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Росія випустила по Україні:
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області росії;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області рф;
- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області росії;
- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області;
- 40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарська, Брянська та Міллерово у росії.
У результаті бойової роботи підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збили:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-69;
- 16 ударних БпЛА типу Shahed, ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.
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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Росія випустила по Україні:
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області росії;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області рф;
- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області росії;
- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області;
- 40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарська, Брянська та Міллерово у росії.
У результаті бойової роботи підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збили:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-69;
- 16 ударних БпЛА типу Shahed, ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.
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