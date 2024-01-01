Росія запустила по Україні 21 ракету та 40 дронів

Росія запустила по Україні 21 ракету та 40 дронів
У ніч проти 31 грудня війська рф запустили по Україні 21 ракету та 40 безпілотників — типу Shahed та інших типів. Повітряні сили збили 6 ракет та 16 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Росія випустила по Україні:

- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області росії;

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області рф;

- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області росії;

- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області;

- 40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарська, Брянська та Міллерово у росії.

У результаті бойової роботи підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збили:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

- 5 керованих авіаційних ракет Х-69;

- 16 ударних БпЛА типу Shahed, ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

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Теги: Росія, війна
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