На Донеччині поліг Герой з Волині Володимир Вельгус

Володимир Вельгус.



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"27 грудня загинув, виконуючи бойове завдання, в боротьбі за свободу й незалежність України наш односельчанин Володимир Вельгус. Життя героя обірвалося в районі населеного пункту Вовкове Донецької області.



Дитинство і юнацькі роки Володимира минули в селі Дубечне, де його батько служив в Свято-Покровському храмі. Своє доросле життя Володимир Вельгус пов'язав з селом Мислині колишнього Горохівського району, де й відбудеться чин похорону. Дубечненська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Дубечненській громаді."27 грудня загинув, виконуючи бойове завдання, в боротьбі за свободу й незалежність України наш односельчанин Володимир Вельгус. Життя героя обірвалося в районі населеного пункту Вовкове Донецької області.Дитинство і юнацькі роки Володимира минули в селі Дубечне, де його батько служив в Свято-Покровському храмі. Своє доросле життя Володимир Вельгус пов'язав з селом Мислині колишнього Горохівського району, де й відбудеться чин похорону. Дубечненська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.

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