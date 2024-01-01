На Донеччині поліг Герой з Волині Володимир Вельгус
Сьогодні, 13:03
На війні загинув Герой з Волині Володимир Вельгус.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"27 грудня загинув, виконуючи бойове завдання, в боротьбі за свободу й незалежність України наш односельчанин Володимир Вельгус. Життя героя обірвалося в районі населеного пункту Вовкове Донецької області.
Дитинство і юнацькі роки Володимира минули в селі Дубечне, де його батько служив в Свято-Покровському храмі. Своє доросле життя Володимир Вельгус пов'язав з селом Мислині колишнього Горохівського району, де й відбудеться чин похорону. Дубечненська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"27 грудня загинув, виконуючи бойове завдання, в боротьбі за свободу й незалежність України наш односельчанин Володимир Вельгус. Життя героя обірвалося в районі населеного пункту Вовкове Донецької області.
Дитинство і юнацькі роки Володимира минули в селі Дубечне, де його батько служив в Свято-Покровському храмі. Своє доросле життя Володимир Вельгус пов'язав з селом Мислині колишнього Горохівського району, де й відбудеться чин похорону. Дубечненська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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