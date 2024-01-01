На Волині судили залізничного електромеханіка, через недбалість якого трапилася аварія

Ківерцівський районний суд розглянув справу щодо старшого електромеханіка регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця». Чоловіка звинуватили у порушенні правил безпеки, що призвело до аварії на залізничній станції Цумань.Про це йдеться у вироку від 27 грудня.За даними слідства, інцидент стався 15 серпня 2024 року. Після виявлення несправності в роботі пристроїв сигналізації, централізації та блокування, обвинувачений допустив грубе порушення інструкцій. Він створив штучне підживлення реле, встановивши нетипову перемичку, що призвело до некоректного відображення зайнятості рейкового кола на пульті-табло.Унаслідок цих дій під час руху вантажного поїзда на станції Цумань відбулося сходження п’яти вагонів, два з яких перекинулися. Аварія спричинила значні збитки для регіональної філії «Львівська залізниця» – загальна сума шкоди склала понад 170 тисяч гривень. Крім того, були завдані технічні пошкодження рухомому складу, а також зірвано графік руху цілої низки пасажирських поїздів.Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину повністю. Враховуючи це, суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту за ч. 1 ст. 276 КК України.Йому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі, однак звільнили його від відбування з іспитовим строком тривалістю один рік.