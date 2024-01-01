На Волині судили залізничного електромеханіка, через недбалість якого трапилася аварія

На Волині судили залізничного електромеханіка, через недбалість якого трапилася аварія
Ківерцівський районний суд розглянув справу щодо старшого електромеханіка регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця». Чоловіка звинуватили у порушенні правил безпеки, що призвело до аварії на залізничній станції Цумань.

Про це йдеться у вироку від 27 грудня.

За даними слідства, інцидент стався 15 серпня 2024 року. Після виявлення несправності в роботі пристроїв сигналізації, централізації та блокування, обвинувачений допустив грубе порушення інструкцій. Він створив штучне підживлення реле, встановивши нетипову перемичку, що призвело до некоректного відображення зайнятості рейкового кола на пульті-табло.

Унаслідок цих дій під час руху вантажного поїзда на станції Цумань відбулося сходження п’яти вагонів, два з яких перекинулися. Аварія спричинила значні збитки для регіональної філії «Львівська залізниця» – загальна сума шкоди склала понад 170 тисяч гривень. Крім того, були завдані технічні пошкодження рухомому складу, а також зірвано графік руху цілої низки пасажирських поїздів.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину повністю. Враховуючи це, суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту за ч. 1 ст. 276 КК України.

Йому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі, однак звільнили його від відбування з іспитовим строком тривалістю один рік.


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