Засудили лучанина, який до півсмерті побив товариша





Відповідний вирок винесли 26 грудня.



За даними слідства, інцидент стався 3 травня 2023 року в селі Кульчин Луцького району. Потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повертався з роботи, коли його наздогнали двоє обвинувачених.



Чоловіки вимагали повернення грошей, які, за словами потерпілого, він їм не був винен. У ході конфлікту один з нападників завдав потерпілому ударів в обличчя та груди. Далі його посадили до автомобіля та відвезли до лісового масиву. Там нападник продовжив завдавати ударів ще протягом 30 хвилин.



Потерпілий втратив свідомість і прийшов до тями лише наступного ранку. Лікарі діагностували у нього численні травми, зокрема тяжкі ушкодження, що становили загрозу для життя.



Суд визнав нападника винним за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Проте, термін був замінений на тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.



Другого нападника, якого також обвинувачували у справі, суд виправдав, оскільки потерпілий підтвердив, що той не брав участі у побитті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд Волинської області розглянули справу щодо двох чоловіків, яких звинувачували у жорстокому побитті.Відповідний вирок винесли 26 грудня.За даними слідства, інцидент стався 3 травня 2023 року в селі Кульчин Луцького району. Потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повертався з роботи, коли його наздогнали двоє обвинувачених.Чоловіки вимагали повернення грошей, які, за словами потерпілого, він їм не був винен. У ході конфлікту один з нападників завдав потерпілому ударів в обличчя та груди. Далі його посадили до автомобіля та відвезли до лісового масиву. Там нападник продовжив завдавати ударів ще протягом 30 хвилин.Потерпілий втратив свідомість і прийшов до тями лише наступного ранку. Лікарі діагностували у нього численні травми, зокрема тяжкі ушкодження, що становили загрозу для життя.Суд визнав нападника винним за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Проте, термін був замінений на тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.Другого нападника, якого також обвинувачували у справі, суд виправдав, оскільки потерпілий підтвердив, що той не брав участі у побитті. Ймовірно, саме про цю подію повідомляли у поліції. Тоді правоохоронці писали, що потерпілий - 35-річний житель села Жидичин. Після травм його госпіталізували у відділення реанімації. Нападниками були 32-річний та 25-річний знайомі потерпілого.

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