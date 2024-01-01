Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима

Кізимом Сергієм Івановичем (07.11.1974 року народження).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Військовослужбовець загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.



Провести Героя в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та громадськість.



Щирі співчуття рідним та близьким.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 грудня, у храмі Боголюбської ікони Божої Матері попрощалися з воїном(07.11.1974 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Військовослужбовець загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.Провести Героя в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та громадськість.Щирі співчуття рідним та близьким.

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