Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима

Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима
Сьогодні, 31 грудня, у храмі Боголюбської ікони Божої Матері попрощалися з воїном Кізимом Сергієм Івановичем (07.11.1974 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Військовослужбовець загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та громадськість.

Щирі співчуття рідним та близьким.
Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима
Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима
Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима
Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима
Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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