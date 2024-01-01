Луцька громада - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Сергія Кізима
Сьогодні, 14:44
Сьогодні, 31 грудня, у храмі Боголюбської ікони Божої Матері попрощалися з воїном Кізимом Сергієм Івановичем (07.11.1974 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Військовослужбовець загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та громадськість.
Щирі співчуття рідним та близьким.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Військовослужбовець загинув 27 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та громадськість.
Щирі співчуття рідним та близьким.
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