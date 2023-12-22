«За кожен прожитий у тилу день - подяка силам оборони»: основні підсумки 2024 року на Волині





Про це на своїй сторінці у телеграм-каналіІван Рудницький.



"За кожен прожитий у тилу день - подяка силам оборони. Нашим захисникам та захисницям. А за надійний тил для військових - я дякую кожному мешканцю області. Усім, хто продовжував працювати, допомагати та турбуватися про тих, хто цього потребує.



Адже війна триває, а кожен день приносить нові завдання й виклики. Упродовж 2024-го року для Волинської обласної військової адміністрації ними стали:



- укріплення оборони та кордону на півночі області;



- захист критичної інфраструктури;



- забезпечення населення зв'язком у разі надзвичайних ситуацій;



- лікування та реабілітація військових та ветеранів;



- допомога внутрішньо переміщеним особам;



- оздоровлення дітей.



Говорячи про підсумки року, слід відзначити й здобутки. Однозначно, наш здобуток - єдність, стійкість та підтримка один одного. Дякую кожному, що будували, створювали, працювали на благо рідного краю. Волинь завжди була символом сили, традицій і єдності.



Слава Україні. Героям слава", - йдеться в дописі.

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