«За кожен прожитий у тилу день - подяка силам оборони»: основні підсумки 2024 року на Волині
Сьогодні, 15:33
Позаду 2024 рік. Третій рік протистояння ворогу. Ще один рік, який ми прожили, захищаючи свою землю.
Про це на своїй сторінці у телеграм-каналі пише голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"За кожен прожитий у тилу день - подяка силам оборони. Нашим захисникам та захисницям. А за надійний тил для військових - я дякую кожному мешканцю області. Усім, хто продовжував працювати, допомагати та турбуватися про тих, хто цього потребує.
Адже війна триває, а кожен день приносить нові завдання й виклики. Упродовж 2024-го року для Волинської обласної військової адміністрації ними стали:
- укріплення оборони та кордону на півночі області;
- захист критичної інфраструктури;
- забезпечення населення зв'язком у разі надзвичайних ситуацій;
- лікування та реабілітація військових та ветеранів;
- допомога внутрішньо переміщеним особам;
- оздоровлення дітей.
Говорячи про підсумки року, слід відзначити й здобутки. Однозначно, наш здобуток - єдність, стійкість та підтримка один одного. Дякую кожному, що будували, створювали, працювали на благо рідного краю. Волинь завжди була символом сили, традицій і єдності.
Слава Україні. Героям слава", - йдеться в дописі.
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Про це на своїй сторінці у телеграм-каналі пише голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"За кожен прожитий у тилу день - подяка силам оборони. Нашим захисникам та захисницям. А за надійний тил для військових - я дякую кожному мешканцю області. Усім, хто продовжував працювати, допомагати та турбуватися про тих, хто цього потребує.
Адже війна триває, а кожен день приносить нові завдання й виклики. Упродовж 2024-го року для Волинської обласної військової адміністрації ними стали:
- укріплення оборони та кордону на півночі області;
- захист критичної інфраструктури;
- забезпечення населення зв'язком у разі надзвичайних ситуацій;
- лікування та реабілітація військових та ветеранів;
- допомога внутрішньо переміщеним особам;
- оздоровлення дітей.
Говорячи про підсумки року, слід відзначити й здобутки. Однозначно, наш здобуток - єдність, стійкість та підтримка один одного. Дякую кожному, що будували, створювали, працювали на благо рідного краю. Волинь завжди була символом сили, традицій і єдності.
Слава Україні. Героям слава", - йдеться в дописі.
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