Кабмін погодив призначення Романа Романюка новим заступником голови Волинської ОВА
Сьогодні, 15:44
Кабінет Міністрів України призначив Романа Романюка, який до цього обіймав посаду керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на посаду заступника голови Волинської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Романюка Романа В’ячеславовича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
ДОВІДКОВО:
Народився 24 червня 1985 року в м. Луцьку. У 2007 році з відзнакою закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси».
Роман Романюк був депутатом Луцької міської ради.
З лютого 2017 року очолював Волинський обласний центр зайнятості.
З липня 2022 року працював керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Романюка Романа В’ячеславовича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
ДОВІДКОВО:
Народився 24 червня 1985 року в м. Луцьку. У 2007 році з відзнакою закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси».
Роман Романюк був депутатом Луцької міської ради.
З лютого 2017 року очолював Волинський обласний центр зайнятості.
З липня 2022 року працював керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
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