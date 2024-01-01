Кабмін погодив призначення Романа Романюка новим заступником голови Волинської ОВА

Романа Романюка, який до цього обіймав посаду керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на посаду заступника голови Волинської обласної державної адміністрації.



Про це Тарас Мельничук.



"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Романюка Романа В’ячеславовича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.



ДОВІДКОВО:



Народився 24 червня 1985 року в м. Луцьку. У 2007 році з відзнакою закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси».



Роман Романюк був депутатом Луцької міської ради.



З лютого 2017 року очолював Волинський обласний центр зайнятості.



З липня 2022 року працював керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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