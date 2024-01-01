Кабмін погодив призначення Романа Романюка новим заступником голови Волинської ОВА

Кабмін погодив призначення Романа Романюка новим заступником голови Волинської ОВА
Кабінет Міністрів України призначив Романа Романюка, який до цього обіймав посаду керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на посаду заступника голови Волинської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Романюка Романа В’ячеславовича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

ДОВІДКОВО:

Народився 24 червня 1985 року в м. Луцьку. У 2007 році з відзнакою закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси».

Роман Романюк був депутатом Луцької міської ради.

З лютого 2017 року очолював Волинський обласний центр зайнятості.

З липня 2022 року працював керівником секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Теги: Волинська ОВА, призначення
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