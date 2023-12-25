Трансплантація органів на Волині: скількох пацієнтів врятували у райлікарні на Волині





Про це Володимир Танський.



Як почуваються пацієнти кардіоцентру



59-річний волинянин Микола Бачинський, якому в жовтні пересадили донорське серце, почуває себе добре. Тоді донорський орган транспортували гелікоптером із Черкас до Ковельської районної лікарні. Цими днями чоловік приїздив на огляд, говорить лікар.



На планове обстеження до кардіоцентру приїхав Михайло Касянчук. Чоловік – далекобійник. Півтора року тому, каже, у кардіоцентр потрапив з гострою серцевою недостатністю.



"Стала задишка така, що я відкривав вікно, — пригадує пацієнт. — Я помаленьку доїхав до кордону, переїхав кордон і мені все гірше і гірше, доїхав до Ковеля і там мені викликали швидку".



Після трьох тижнів перебування пацієнта на системі штучного кровообігу, розповідає кардіохірург Володимир Танський, функцію серця вдалося відновити.



"Більшість хворих, яким ми робили трансплантації, перебували в першому статусі по розподілу донорських органів, вони перебували на так званому штучному серці. В 2024 році ми виконали 24 екмопроцедур, це один з найкращих показників в Україні", — говорить Володимир Танський.



Пересадки нирок — на паузі



Під час повномасштабної війни у Ковельському міськрайонному територіальному медоб’єднанні не пересадили жодної нирки, бо медик-трансплантолог у цій галузі зараз на війні.



"Його мобілізували з лікарні, він поїхав воювати. Зараз є два варіанти, як пересадити нирку тут, можна викликати сюди бригаду трансплантологів або перевести людину в інший центр", — каже кардіохірург Тарас Окунь.



59-річний Сергій Грудницький кілька разів на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. На Волинь чоловік приїхав з Нової Каховки в листопаді 2022 року.



"З 2021 року, якраз перед війною так трапилося, що захворів і потім на діаліз і потрапив. Через день треба проходити процедуру, тут нікуди не поїдеш, не підеш надовго", — говорить пацієнт.



Як додав Володимир Танський, у відділенні трансплантації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання очікують на пересадку нирки 12 хворих, ще 15 пацієнтів — у листі очікування на пересадку серця. Загалом за шість років у районній лікарні здійснили 30 трансплантацій, із них дев’ять пересадок серця та 21 пересадку нирки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні за 2024 рік здійснили трансплантацію трьох сердець та зробили 24 екмопроцецури — встановлення апаратів "штучного серця".Про це Суспільному розповів кардіохірург59-річний волинянин, якому в жовтні пересадили донорське серце, почуває себе добре. Тоді донорський орган транспортували гелікоптером із Черкас до Ковельської районної лікарні. Цими днями чоловік приїздив на огляд, говорить лікар.На планове обстеження до кардіоцентру приїхав. Чоловік – далекобійник. Півтора року тому, каже, у кардіоцентр потрапив з гострою серцевою недостатністю."Стала задишка така, що я відкривав вікно, — пригадує пацієнт. — Я помаленьку доїхав до кордону, переїхав кордон і мені все гірше і гірше, доїхав до Ковеля і там мені викликали швидку".Після трьох тижнів перебування пацієнта на системі штучного кровообігу, розповідає кардіохірург Володимир Танський, функцію серця вдалося відновити."Більшість хворих, яким ми робили трансплантації, перебували в першому статусі по розподілу донорських органів, вони перебували на так званому штучному серці. В 2024 році ми виконали 24 екмопроцедур, це один з найкращих показників в Україні", — говорить Володимир Танський.Під час повномасштабної війни у Ковельському міськрайонному територіальному медоб’єднанні не пересадили жодної нирки, бо медик-трансплантолог у цій галузі зараз на війні."Його мобілізували з лікарні, він поїхав воювати. Зараз є два варіанти, як пересадити нирку тут, можна викликати сюди бригаду трансплантологів або перевести людину в інший центр", — каже кардіохірург59-річнийкілька разів на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. На Волинь чоловік приїхав з Нової Каховки в листопаді 2022 року."З 2021 року, якраз перед війною так трапилося, що захворів і потім на діаліз і потрапив. Через день треба проходити процедуру, тут нікуди не поїдеш, не підеш надовго", — говорить пацієнт.Як додав Володимир Танський, у відділенні трансплантації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання очікують на пересадку нирки 12 хворих, ще 15 пацієнтів — у листі очікування на пересадку серця. Загалом за шість років у районній лікарні здійснили 30 трансплантацій, із них дев’ять пересадок серця та 21 пересадку нирки.

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