Пісня Ярослава Карпука з Волині стала саундтреком до фільму «Потяг у 31 грудня»

YAKTAK та DOVI «Чекає вдома» стала саундреком до країнського комедійного фільму 2024 року режисера Олега Борщевського «Потяг у 31 грудня».



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Події фільму розгортаються у новорічну ніч 31 грудня, коли пасажири потягу, що прямує до Києва, опиняються у незвичайних обставинах. Незнайомці з різних куточків країни, які випадково опинилися в одному вагоні, швидко знаходять спільну мову.



Під час подорожі вони діляться своїми історіями, мріями та переживаннями. Атмосфера святкової ночі змушує героїв переосмислити життя, розкрити свої найкращі риси та знайти нових друзів. У новорічний потяг заходить навіть Борис Джонсон, який грає сам себе, додаючи стрічці несподіваного комічного шарму.



Музичним супроводом фільму стала, окрім треку «Чекає вдома», також пісня Klavdia Petrivna «Зима». Композиції підкреслюють святковий настрій та емоційність історії.



Національний прокат стрічки «Потяг у 31 грудня» розпочнеться 1 січня 2025 року.



Нагадаємо, пісню «Чекає вдома» YAKTAK презентував 22 грудня 2022 року. Нині композиція має понад 37 мільйонів переглядів на ютубі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спільна піснята«Чекає вдома» стала саундреком до країнського комедійного фільму 2024 року режисера«Потяг у 31 грудня».Про це передає Район.Стара Вижівка Події фільму розгортаються у новорічну ніч 31 грудня, коли пасажири потягу, що прямує до Києва, опиняються у незвичайних обставинах. Незнайомці з різних куточків країни, які випадково опинилися в одному вагоні, швидко знаходять спільну мову.Під час подорожі вони діляться своїми історіями, мріями та переживаннями. Атмосфера святкової ночі змушує героїв переосмислити життя, розкрити свої найкращі риси та знайти нових друзів. У новорічний потяг заходить навіть Борис Джонсон, який грає сам себе, додаючи стрічці несподіваного комічного шарму.Музичним супроводом фільму стала, окрім треку «Чекає вдома», також пісня Klavdia Petrivna «Зима». Композиції підкреслюють святковий настрій та емоційність історії.Національний прокат стрічки «Потяг у 31 грудня» розпочнеться 1 січня 2025 року.Нагадаємо, пісню «Чекає вдома» YAKTAK презентував 22 грудня 2022 року. Нині композиція має понад 37 мільйонів переглядів на ютубі.

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