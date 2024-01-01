Що чекає на порушників комендантської години у новорічну ніч
Сьогодні, 19:12
Правоохоронці реагуватимуть на випадки порушення комендантської години у новорічну ніч, а порушників можуть затримати й доставити до відділення.
Про це повідомив голова Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону, передає "Радіо Свобода".
"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини – будемо з порозумінням ставитися", – заявив Ахрамєєв.
Порушників, як він зауважив, затримуватимуть й доставлятимуть до відділення "для з’ясування". Водночас за порушення комендантської години "на жаль, відповідальності немає".
За словами Ахрамєєва, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни.
"Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", – пояснив він.
Комендантська година в Україні діє з початку воєнного стану з міркувань безпеки.
У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Цей законопроект зареєстрували у жовтні і погоджували його з Національною поліцією та МВС.
Цього року Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години і надати органам поліції право здійснювати адміністративне затримання порушників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону, передає "Радіо Свобода".
"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини – будемо з порозумінням ставитися", – заявив Ахрамєєв.
Порушників, як він зауважив, затримуватимуть й доставлятимуть до відділення "для з’ясування". Водночас за порушення комендантської години "на жаль, відповідальності немає".
За словами Ахрамєєва, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни.
"Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", – пояснив він.
Комендантська година в Україні діє з початку воєнного стану з міркувань безпеки.
У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Цей законопроект зареєстрували у жовтні і погоджували його з Національною поліцією та МВС.
Цього року Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години і надати органам поліції право здійснювати адміністративне затримання порушників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 січня
Сьогодні, 20:00
Що чекає на порушників комендантської години у новорічну ніч
Сьогодні, 19:12
Трансплантація органів на Волині: скількох пацієнтів врятували у райлікарні на Волині
Сьогодні, 16:48