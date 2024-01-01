Гіркі втрати: скільки волинян померли у 2024 році
Сьогодні, 20:38
Стало відомо, скільки волинян пішли на той світ у 2024 році.
Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки свідоцтв про смерть видали у 2024 році.
Отож, кількість виданих свідоцтв про смерть у 2024 році станом на день складання відповіді становить 11 712.
Минулого року ця кількість складала 12 636.
Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки свідоцтв про смерть видали у 2024 році.
Отож, кількість виданих свідоцтв про смерть у 2024 році станом на день складання відповіді становить 11 712.
Минулого року ця кількість складала 12 636.
Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Шукаю гроші»: голову сільради на Волині відсторонили та призначили заставу 2 млн грн
Сьогодні, 21:45
Гіркі втрати: скільки волинян померли у 2024 році
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 січня
Сьогодні, 20:00
Що чекає на порушників комендантської години у новорічну ніч
Сьогодні, 19:12