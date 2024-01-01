Гіркі втрати: скільки волинян померли у 2024 році

Гіркі втрати: скільки волинян померли у 2024 році
Стало відомо, скільки волинян пішли на той світ у 2024 році.

Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки свідоцтв про смерть видали у 2024 році.

Отож, кількість виданих свідоцтв про смерть у 2024 році станом на день складання відповіді становить 11 712.

Минулого року ця кількість складала 12 636.

Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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