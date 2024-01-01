Відключення світла 1 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у середу графіки

Відключення світла 1 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у середу графіки
"Укренерго" поділилося інформацією про відключення електроенергії в середу, 1 січня 2025 року.

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася інформація, що світло вимикати не планують, оскільки виробленої електроенергії вистачає для закриття всіх потреб - і побутових споживачів, і бізнесу.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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