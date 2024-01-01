Відключення світла 1 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у середу графіки
Сьогодні, 21:15
"Укренерго" поділилося інформацією про відключення електроенергії в середу, 1 січня 2025 року.
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася інформація, що світло вимикати не планують, оскільки виробленої електроенергії вистачає для закриття всіх потреб - і побутових споживачів, і бізнесу.
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.
При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася інформація, що світло вимикати не планують, оскільки виробленої електроенергії вистачає для закриття всіх потреб - і побутових споживачів, і бізнесу.
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні.
При цьому ситуація в будь-який момент може змінитися. Про це буде повідомлено окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Шукаю гроші»: голову сільради на Волині відсторонили та призначили заставу 2 млн грн
Сьогодні, 21:45
Відключення світла 1 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у середу графіки
Сьогодні, 21:15
Гіркі втрати: скільки волинян померли у 2024 році
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 січня
Сьогодні, 20:00
Що чекає на порушників комендантської години у новорічну ніч
Сьогодні, 19:12