«Шукаю гроші»: голову сільради на Волині відсторонили та призначили заставу 2 млн грн

Юрій Семенюк, якого тимчасово відсторонили від обов'язків через кримінальне провадження про незаконне збагачення на 38 мільйонів гривень, зараз має обмеження на пересування та шукає гроші на заставу.



Про це посадовець розповів у коментарі



"Я не погоджуюся, але що я можу зробити? Справа в тому, що вони майно заложили (арештували — ред.). Тут нічого не зробиш. Суддя питає: "38 мільйонів де ви взяли?" Я зразу сказав, що 21 мільйон прокурори просто видумали. Зараз займаюся цим, щоб заплатити заставу. Шукаю гроші", — зазначив телефоном посадовець.



Суддя-спікер Андрій Подзірок розповів, що станом на 31 грудня відомості щодо сплати застави відсутні. Сам Юрій Семенюк сказав, що зараз займається питанням сплати застави.



Що каже Юрій Семенюк про підозру й кримінальне провадження



Кримінальну справу Юрій Семенюк коментує як політичне замовлення від конкурентів і опозиції. Конкретних імен та прізвищ посадовець не назвав, однак додав: вважає, що це пов'язано з питанням приєднання Підгайців до Луцька.



"А 21 мільйон я їм одразу сказав: це 4 машини продані, чого ви його рахуєте і майно, яке було побудоване в наступному столітті і на дочку переписав, був офіс, а стали квартири, і вони його рахують як 2 мільйони. Я дав докази на всі. То є політичний заказ від конкурентів. Я виграв всі вибори і вони знають, що і наступні виграю", — розповів посадовець.



Адвокат сільського голови Іван Пікун розповів, що на майно Юрія Семенюка наклали обмежений арешт. Грошові активи та частину майна сільського голови, якого підозрюють у незаконному збагаченні, прокурори клопотали арештувати.



"Орган досудового розслідування взяв усе майно, яке належить родичам. Подався як актив Семенюка, який він здобув незаконним шляхом впродовж 2020-2024 років. Хотіли накласти арешт у плані володіння, користування, розпорядження майном, однак суд не погодився і наклав лише арешт, що не можна відчужувати майно", — сказав адвокат Іван Пікун.



Сільський голова Юрій Семенюк також розповів, що наразі може пересуватися лише селом Крупа Луцького району, де проживає.



Як зараз живе Підгайцівська громада в умовах тимчасового відсторонення Юрія Семенюка



30 січня Підгайцівській сільраді відбулося останнє засідання виконкому у 2024-му році, цього разу без голови Юрія Семенюка.



Його обов'язки зараз виконує секретар міської ради Ольга Овсіюк. Вона розповіла, що 27 грудня сільський голова був у відпустці, а з 27 грудня офіційно відсторонений.



Зі слів заступників міського голови Леоніда Гроголя та Валентина Приходька, сільська рада працює у штатному режимі, а процес відсторонення голови вплине на розвиток громади.



У чому суть обвинувачення Юрія Семенюка



20 грудня 2024 року Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомив про оголошення підозри Підгайцівському сільському голові Юрію Семенюку. Йому інкримінували незаконне збагачення.



За даними слідства волинський посадовець за чотири роки купив нерухомість та автівки, вартість яких становить майже 55 мільйонів гривень. При цьому офіційні доходи його та його родини за цей період становлять 16,7 мільйона гривень. У разі доведення вини посадовцю загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

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