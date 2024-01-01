Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого він стосуватиметься

Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого він стосуватиметься
Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав законопроєкт № 12104 про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи через збройну агресію проти України. Йдеться про тих, хто був у російському полоні. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

Також відстрочку дозволять людям, чиї близькі зникли безвісти на війні.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 20 листопада, документ підтримали 304 депутати. В той же день Рада підтримала невідкладне підписання закону.

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Теги: Зеленський, закон, відстрочка
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