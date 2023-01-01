Тости привітання на Новий 2025 рік: короткі, мудрі, для друзів та сім'ї
Сьогодні, 23:19
От-от постукає у двері Новий, 2025 рік. Ми підготували для вас оригінальні тости на Новий 2025 рік. Розкажіть прикольні привітання або ж здивуйте друзів і рідних красивими побажаннями.
Новорічні тости за перемогу
Вип'ємо перший тост за тих,
Хто приносить нам всім мир.
Другий келих підіймаю,
Бо здоров’я всім бажаю.
Третя чарка — це за друзів,
Щоб не жили вони в тузі
Четверта суто за країну,
Вільну, гарну й дуже сильну!
***
Так давайте ж ми піднімемо келихи
За нашу Перемогу,
Разом ми дружньо вип'ємо,
Щоб здійснилася наша мрія!
***
Давайте піднімемо келихи за тих, хто щодня наближає нашу перемогу. За наших героїв — мужніх, відважних і непохитних. Хай їхні зусилля увінчаються миром і благополуччям для всіх нас. За Україну, за її відродження, за нашу перемогу!
***
Поки десь гучно лунають салюти, ми з вами тихо, по-домашньому піднімемо цей тост за наших захисників. Любі, у нас і так із вами все складеться найкраще. Тож побажаймо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розквітла й забула всі свої страждання. Нехай наступні 365 днів будуть мирними, спокійними у вже повністю вільній і щасливій Україні.
Новорічні тости у прозі
Дорогі мої, цей рік був непростим, але разом ми подолали всі труднощі. Хочу побажати, щоб у Новому році наша родина була ще міцнішою, а кожен із нас почувався щасливим і коханим. Нехай наш дім буде наповнений теплом, радістю та сміхом. За нашу родину!
Рідні, хай Новий рік принесе кожному з нас те, чого ми так прагнемо: здоров’я, щастя, удачу і гармонію. Нехай у нашій родині панує любов, а всі мрії здійснюються! За нас і наші мрії!
Нехай Новий рік стане часом великих звершень і нових можливостей для кожного з нас. Я хочу побажати, щоб ми завжди залишалися опорою один для одного і разом раділи кожному успіху. За новий щасливий рік!
Новий Рік неквапливо настає. Вип'ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!
Щиро бажаю завжди, бути в піднесеному настрої, сліпуче посміхатися, відчувати у серці радість. Нехай любов буде вірною супутницею, хай її полум'я зігріває. Нехай близькі люди будуть здорові, робота. Нехай у твоєму житті буде місце захопленням, новим знайомствам, яскравим подіям.
Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!
Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!
Новорічні тости у віршах
Хай рік Новий принесе в хату
Здоров’я й радості багато.
Хай буде злагода і сміх,
І щастя в домі — на усіх!
***
Давайте вип’ємо за свято,
Щоб щастя було у нас багато.
Щоб рік Новий здійснив всі мрії,
Хай він приносить нам надії!
***
Шампанське в келихах іскриться,
Рік Новий до нас уже біжить
Хай несе він лише добро,
І обминає нас все зло.
За щастя в хаті і любов,
Щоб процвітала рідна кров!
***
Хай здійснює бажання Рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
На столі стоїть ковбаска,
Кренделів велика в'язка,
А у пляшці – оковита
На калгані смаковита.
***
В далечінь йде старий рік,
Несучи з собою проблеми
Нове щастя принесе,
І ніякої дилеми!
***
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому Році!
Мудрі тости на Новий рік
Три мандрівники, яких застала в дорозі ніч, побачили будинок та вирішили попроситись переночувати.
Хазяїн відкрив їм та запитав:
- Хто там?
Мандрівники відповіли:
- Ми Здоров'я, Любов і Багатство. Впустіть нас переночувати.
- Але у нас тільки одне вільне місце. Піду, пораджуся з родиною, кого з вас впустити.
Запитав у сім'ї господар:
- Кого впустити?
Хвора мати запропонувала впустити Здоров'я, дружина - Любов, а господар наполягав на Багатстві. Поки вони сперечалися, мандрівники пішли.
Так вип'ємо ж за те, щоб у Новому Році в нашому домі завжди було місце для Здоров'я, Любові та Багатства!
***
Поділюся рецептом новорічної страви, яке потрібно встигнути приготувати до півночі. Беремо Новий рік, додаємо до нього найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність, жменьку удачі. Заправити страву відмінним настроєм і прикрасимо любов'ю! Наповнимо цим міксом келихи та дружно випиваємо.
***
Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується. Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.
Підбірку підготувало видання ТСН.
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Новорічні тости за перемогу
Вип'ємо перший тост за тих,
Хто приносить нам всім мир.
Другий келих підіймаю,
Бо здоров’я всім бажаю.
Третя чарка — це за друзів,
Щоб не жили вони в тузі
Четверта суто за країну,
Вільну, гарну й дуже сильну!
***
Так давайте ж ми піднімемо келихи
За нашу Перемогу,
Разом ми дружньо вип'ємо,
Щоб здійснилася наша мрія!
***
Давайте піднімемо келихи за тих, хто щодня наближає нашу перемогу. За наших героїв — мужніх, відважних і непохитних. Хай їхні зусилля увінчаються миром і благополуччям для всіх нас. За Україну, за її відродження, за нашу перемогу!
***
Поки десь гучно лунають салюти, ми з вами тихо, по-домашньому піднімемо цей тост за наших захисників. Любі, у нас і так із вами все складеться найкраще. Тож побажаймо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розквітла й забула всі свої страждання. Нехай наступні 365 днів будуть мирними, спокійними у вже повністю вільній і щасливій Україні.
Новорічні тости у прозі
Дорогі мої, цей рік був непростим, але разом ми подолали всі труднощі. Хочу побажати, щоб у Новому році наша родина була ще міцнішою, а кожен із нас почувався щасливим і коханим. Нехай наш дім буде наповнений теплом, радістю та сміхом. За нашу родину!
Рідні, хай Новий рік принесе кожному з нас те, чого ми так прагнемо: здоров’я, щастя, удачу і гармонію. Нехай у нашій родині панує любов, а всі мрії здійснюються! За нас і наші мрії!
Нехай Новий рік стане часом великих звершень і нових можливостей для кожного з нас. Я хочу побажати, щоб ми завжди залишалися опорою один для одного і разом раділи кожному успіху. За новий щасливий рік!
Новий Рік неквапливо настає. Вип'ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!
Щиро бажаю завжди, бути в піднесеному настрої, сліпуче посміхатися, відчувати у серці радість. Нехай любов буде вірною супутницею, хай її полум'я зігріває. Нехай близькі люди будуть здорові, робота. Нехай у твоєму житті буде місце захопленням, новим знайомствам, яскравим подіям.
Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!
Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!
Новорічні тости у віршах
Хай рік Новий принесе в хату
Здоров’я й радості багато.
Хай буде злагода і сміх,
І щастя в домі — на усіх!
***
Давайте вип’ємо за свято,
Щоб щастя було у нас багато.
Щоб рік Новий здійснив всі мрії,
Хай він приносить нам надії!
***
Шампанське в келихах іскриться,
Рік Новий до нас уже біжить
Хай несе він лише добро,
І обминає нас все зло.
За щастя в хаті і любов,
Щоб процвітала рідна кров!
***
Хай здійснює бажання Рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
На столі стоїть ковбаска,
Кренделів велика в'язка,
А у пляшці – оковита
На калгані смаковита.
***
В далечінь йде старий рік,
Несучи з собою проблеми
Нове щастя принесе,
І ніякої дилеми!
***
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому Році!
Мудрі тости на Новий рік
Три мандрівники, яких застала в дорозі ніч, побачили будинок та вирішили попроситись переночувати.
Хазяїн відкрив їм та запитав:
- Хто там?
Мандрівники відповіли:
- Ми Здоров'я, Любов і Багатство. Впустіть нас переночувати.
- Але у нас тільки одне вільне місце. Піду, пораджуся з родиною, кого з вас впустити.
Запитав у сім'ї господар:
- Кого впустити?
Хвора мати запропонувала впустити Здоров'я, дружина - Любов, а господар наполягав на Багатстві. Поки вони сперечалися, мандрівники пішли.
Так вип'ємо ж за те, щоб у Новому Році в нашому домі завжди було місце для Здоров'я, Любові та Багатства!
***
Поділюся рецептом новорічної страви, яке потрібно встигнути приготувати до півночі. Беремо Новий рік, додаємо до нього найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність, жменьку удачі. Заправити страву відмінним настроєм і прикрасимо любов'ю! Наповнимо цим міксом келихи та дружно випиваємо.
***
Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується. Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.
Підбірку підготувало видання ТСН.
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