Тости привітання на Новий 2025 рік: короткі, мудрі, для друзів та сім'ї

Тости привітання на Новий 2025 рік: короткі, мудрі, для друзів та сім'ї
От-от постукає у двері Новий, 2025 рік. Ми підготували для вас оригінальні тости на Новий 2025 рік. Розкажіть прикольні привітання або ж здивуйте друзів і рідних красивими побажаннями.

Новорічні тости за перемогу
Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров’я всім бажаю.

Третя чарка — це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі

Четверта суто за країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

***

Так давайте ж ми піднімемо келихи

За нашу Перемогу,

Разом ми дружньо вип'ємо,

Щоб здійснилася наша мрія!

***

Давайте піднімемо келихи за тих, хто щодня наближає нашу перемогу. За наших героїв — мужніх, відважних і непохитних. Хай їхні зусилля увінчаються миром і благополуччям для всіх нас. За Україну, за її відродження, за нашу перемогу!

***

Поки десь гучно лунають салюти, ми з вами тихо, по-домашньому піднімемо цей тост за наших захисників. Любі, у нас і так із вами все складеться найкраще. Тож побажаймо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розквітла й забула всі свої страждання. Нехай наступні 365 днів будуть мирними, спокійними у вже повністю вільній і щасливій Україні.

Новорічні тости у прозі

Дорогі мої, цей рік був непростим, але разом ми подолали всі труднощі. Хочу побажати, щоб у Новому році наша родина була ще міцнішою, а кожен із нас почувався щасливим і коханим. Нехай наш дім буде наповнений теплом, радістю та сміхом. За нашу родину!

Рідні, хай Новий рік принесе кожному з нас те, чого ми так прагнемо: здоров’я, щастя, удачу і гармонію. Нехай у нашій родині панує любов, а всі мрії здійснюються! За нас і наші мрії!
Нехай Новий рік стане часом великих звершень і нових можливостей для кожного з нас. Я хочу побажати, щоб ми завжди залишалися опорою один для одного і разом раділи кожному успіху. За новий щасливий рік!

Новий Рік неквапливо настає. Вип'ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!
Щиро бажаю завжди, бути в піднесеному настрої, сліпуче посміхатися, відчувати у серці радість. Нехай любов буде вірною супутницею, хай її полум'я зігріває. Нехай близькі люди будуть здорові, робота. Нехай у твоєму житті буде місце захопленням, новим знайомствам, яскравим подіям.

Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!

Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!

Новорічні тости у віршах

Хай рік Новий принесе в хату

Здоров’я й радості багато.

Хай буде злагода і сміх,

І щастя в домі — на усіх!

***

Давайте вип’ємо за свято,

Щоб щастя було у нас багато.

Щоб рік Новий здійснив всі мрії,

Хай він приносить нам надії!

***

Шампанське в келихах іскриться,

Рік Новий до нас уже біжить

Хай несе він лише добро,

І обминає нас все зло.

За щастя в хаті і любов,

Щоб процвітала рідна кров!

***

Хай здійснює бажання Рік Новий,

Хай вся родина Ваша процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Я щиро і сердечно Вас вітаю!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

На столі стоїть ковбаска,

Кренделів велика в'язка,

А у пляшці – оковита

На калгані смаковита.

***

В далечінь йде старий рік,

Несучи з собою проблеми

Нове щастя принесе,

І ніякої дилеми!

***

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому Році!

Мудрі тости на Новий рік

Три мандрівники, яких застала в дорозі ніч, побачили будинок та вирішили попроситись переночувати.

Хазяїн відкрив їм та запитав:
- Хто там?
Мандрівники відповіли:
- Ми Здоров'я, Любов і Багатство. Впустіть нас переночувати.

- Але у нас тільки одне вільне місце. Піду, пораджуся з родиною, кого з вас впустити.

Запитав у сім'ї господар:
- Кого впустити?
Хвора мати запропонувала впустити Здоров'я, дружина - Любов, а господар наполягав на Багатстві. Поки вони сперечалися, мандрівники пішли.
Так вип'ємо ж за те, щоб у Новому Році в нашому домі завжди було місце для Здоров'я, Любові та Багатства!

***

Поділюся рецептом новорічної страви, яке потрібно встигнути приготувати до півночі. Беремо Новий рік, додаємо до нього найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність, жменьку удачі. Заправити страву відмінним настроєм і прикрасимо любов'ю! Наповнимо цим міксом келихи та дружно випиваємо.

***

Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується. Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.

Підбірку підготувало видання ТСН.



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Теги: Новий рік, тости, привітання
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