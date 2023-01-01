Тости привітання на Новий 2025 рік: короткі, мудрі, для друзів та сім'ї





Новорічні тости за перемогу

Вип'ємо перший тост за тих,



Хто приносить нам всім мир.



Другий келих підіймаю,



Бо здоров’я всім бажаю.



Третя чарка — це за друзів,



Щоб не жили вони в тузі



Четверта суто за країну,



Вільну, гарну й дуже сильну!



***



Так давайте ж ми піднімемо келихи



За нашу Перемогу,



Разом ми дружньо вип'ємо,



Щоб здійснилася наша мрія!



***



Давайте піднімемо келихи за тих, хто щодня наближає нашу перемогу. За наших героїв — мужніх, відважних і непохитних. Хай їхні зусилля увінчаються миром і благополуччям для всіх нас. За Україну, за її відродження, за нашу перемогу!



***



Поки десь гучно лунають салюти, ми з вами тихо, по-домашньому піднімемо цей тост за наших захисників. Любі, у нас і так із вами все складеться найкраще. Тож побажаймо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розквітла й забула всі свої страждання. Нехай наступні 365 днів будуть мирними, спокійними у вже повністю вільній і щасливій Україні.



Новорічні тости у прозі



Дорогі мої, цей рік був непростим, але разом ми подолали всі труднощі. Хочу побажати, щоб у Новому році наша родина була ще міцнішою, а кожен із нас почувався щасливим і коханим. Нехай наш дім буде наповнений теплом, радістю та сміхом. За нашу родину!



Рідні, хай Новий рік принесе кожному з нас те, чого ми так прагнемо: здоров’я, щастя, удачу і гармонію. Нехай у нашій родині панує любов, а всі мрії здійснюються! За нас і наші мрії!

Нехай Новий рік стане часом великих звершень і нових можливостей для кожного з нас. Я хочу побажати, щоб ми завжди залишалися опорою один для одного і разом раділи кожному успіху. За новий щасливий рік!



Новий Рік неквапливо настає. Вип'ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!

Щиро бажаю завжди, бути в піднесеному настрої, сліпуче посміхатися, відчувати у серці радість. Нехай любов буде вірною супутницею, хай її полум'я зігріває. Нехай близькі люди будуть здорові, робота. Нехай у твоєму житті буде місце захопленням, новим знайомствам, яскравим подіям.



Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!



Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!



Новорічні тости у віршах



Хай рік Новий принесе в хату



Здоров’я й радості багато.



Хай буде злагода і сміх,



І щастя в домі — на усіх!



***



Давайте вип’ємо за свято,



Щоб щастя було у нас багато.



Щоб рік Новий здійснив всі мрії,



Хай він приносить нам надії!



***



Шампанське в келихах іскриться,



Рік Новий до нас уже біжить



Хай несе він лише добро,



І обминає нас все зло.



За щастя в хаті і любов,



Щоб процвітала рідна кров!



***



Хай здійснює бажання Рік Новий,



Хай вся родина Ваша процвітає,



З чудовим святом, радості та мрій



Я щиро і сердечно Вас вітаю!



***



Хай рік Новий дає надій,



Здоров'я, виповнення мрій,



Прибутків вам, автівку, дім



І море щастя в домі тім,



Тепла та ніжності в родині



Та миру в нашій Україні!



***



На столі стоїть ковбаска,



Кренделів велика в'язка,



А у пляшці – оковита



На калгані смаковита.



***



В далечінь йде старий рік,



Несучи з собою проблеми



Нове щастя принесе,



І ніякої дилеми!



***



Зичу сонця та світлих надій,



Миру й втіхи на кожному кроці,



Також здійснення планів і мрій



У прийдешньому Новому Році!



Мудрі тости на Новий рік



Три мандрівники, яких застала в дорозі ніч, побачили будинок та вирішили попроситись переночувати.



Хазяїн відкрив їм та запитав:

- Хто там?

Мандрівники відповіли:

- Ми Здоров'я, Любов і Багатство. Впустіть нас переночувати.



- Але у нас тільки одне вільне місце. Піду, пораджуся з родиною, кого з вас впустити.



Запитав у сім'ї господар:

- Кого впустити?

Хвора мати запропонувала впустити Здоров'я, дружина - Любов, а господар наполягав на Багатстві. Поки вони сперечалися, мандрівники пішли.

Так вип'ємо ж за те, щоб у Новому Році в нашому домі завжди було місце для Здоров'я, Любові та Багатства!



***



Поділюся рецептом новорічної страви, яке потрібно встигнути приготувати до півночі. Беремо Новий рік, додаємо до нього найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність, жменьку удачі. Заправити страву відмінним настроєм і прикрасимо любов'ю! Наповнимо цим міксом келихи та дружно випиваємо.



***



Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується. Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.



Підбірку підготувало видання







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! От-от постукає у двері Новий, 2025 рік. Ми підготували для вас оригінальні тости на Новий 2025 рік. Розкажіть прикольні привітання або ж здивуйте друзів і рідних красивими побажаннями.Новорічні тости за перемогуВип'ємо перший тост за тих,Хто приносить нам всім мир.Другий келих підіймаю,Бо здоров’я всім бажаю.Третя чарка — це за друзів,Щоб не жили вони в тузіЧетверта суто за країну,Вільну, гарну й дуже сильну!***Так давайте ж ми піднімемо келихиЗа нашу Перемогу,Разом ми дружньо вип'ємо,Щоб здійснилася наша мрія!***Давайте піднімемо келихи за тих, хто щодня наближає нашу перемогу. За наших героїв — мужніх, відважних і непохитних. Хай їхні зусилля увінчаються миром і благополуччям для всіх нас. За Україну, за її відродження, за нашу перемогу!***Поки десь гучно лунають салюти, ми з вами тихо, по-домашньому піднімемо цей тост за наших захисників. Любі, у нас і так із вами все складеться найкраще. Тож побажаймо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розквітла й забула всі свої страждання. Нехай наступні 365 днів будуть мирними, спокійними у вже повністю вільній і щасливій Україні.Дорогі мої, цей рік був непростим, але разом ми подолали всі труднощі. Хочу побажати, щоб у Новому році наша родина була ще міцнішою, а кожен із нас почувався щасливим і коханим. Нехай наш дім буде наповнений теплом, радістю та сміхом. За нашу родину!Рідні, хай Новий рік принесе кожному з нас те, чого ми так прагнемо: здоров’я, щастя, удачу і гармонію. Нехай у нашій родині панує любов, а всі мрії здійснюються! За нас і наші мрії!Нехай Новий рік стане часом великих звершень і нових можливостей для кожного з нас. Я хочу побажати, щоб ми завжди залишалися опорою один для одного і разом раділи кожному успіху. За новий щасливий рік!Новий Рік неквапливо настає. Вип'ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!Щиро бажаю завжди, бути в піднесеному настрої, сліпуче посміхатися, відчувати у серці радість. Нехай любов буде вірною супутницею, хай її полум'я зігріває. Нехай близькі люди будуть здорові, робота. Нехай у твоєму житті буде місце захопленням, новим знайомствам, яскравим подіям.Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!Хай рік Новий принесе в хатуЗдоров’я й радості багато.Хай буде злагода і сміх,І щастя в домі — на усіх!***Давайте вип’ємо за свято,Щоб щастя було у нас багато.Щоб рік Новий здійснив всі мрії,Хай він приносить нам надії!***Шампанське в келихах іскриться,Рік Новий до нас уже біжитьХай несе він лише добро,І обминає нас все зло.За щастя в хаті і любов,Щоб процвітала рідна кров!***Хай здійснює бажання Рік Новий,Хай вся родина Ваша процвітає,З чудовим святом, радості та мрійЯ щиро і сердечно Вас вітаю!***Хай рік Новий дає надій,Здоров'я, виповнення мрій,Прибутків вам, автівку, дімІ море щастя в домі тім,Тепла та ніжності в родиніТа миру в нашій Україні!***На столі стоїть ковбаска,Кренделів велика в'язка,А у пляшці – оковитаНа калгані смаковита.***В далечінь йде старий рік,Несучи з собою проблемиНове щастя принесе,І ніякої дилеми!***Зичу сонця та світлих надій,Миру й втіхи на кожному кроці,Також здійснення планів і мрійУ прийдешньому Новому Році!Три мандрівники, яких застала в дорозі ніч, побачили будинок та вирішили попроситись переночувати.Хазяїн відкрив їм та запитав:- Хто там?Мандрівники відповіли:- Ми Здоров'я, Любов і Багатство. Впустіть нас переночувати.- Але у нас тільки одне вільне місце. Піду, пораджуся з родиною, кого з вас впустити.Запитав у сім'ї господар:- Кого впустити?Хвора мати запропонувала впустити Здоров'я, дружина - Любов, а господар наполягав на Багатстві. Поки вони сперечалися, мандрівники пішли.Так вип'ємо ж за те, щоб у Новому Році в нашому домі завжди було місце для Здоров'я, Любові та Багатства!***Поділюся рецептом новорічної страви, яке потрібно встигнути приготувати до півночі. Беремо Новий рік, додаємо до нього найзаповітніше бажання, наполегливість, впевненість у своїх здібностях і силах, старанність, жменьку удачі. Заправити страву відмінним настроєм і прикрасимо любов'ю! Наповнимо цим міксом келихи та дружно випиваємо.***Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується. Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.Підбірку підготувало видання ТСН

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