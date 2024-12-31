Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 1 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У середу, 1 січня, буря буде з К-індексом 4 (жовтий рівень), але все одно може бути відчутною для метеозалежних людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У середу, 1 січня, буря буде з К-індексом 4 (жовтий рівень), але все одно може бути відчутною для метеозалежних людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 1 січня
Сьогодні, 01:30
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тости привітання на Новий 2025 рік: короткі, мудрі, для друзів та сім'ї
31 грудень, 2024, 23:19
Під Луцьком рідні загиблих захисників несуть на могили новорічні ялинки
31 грудень, 2024, 22:43
Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого він стосуватиметься
31 грудень, 2024, 22:12