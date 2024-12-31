Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 1 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У середу, 1 січня, буря буде з К-індексом 4 (жовтий рівень), але все одно може бути відчутною для метеозалежних людей.