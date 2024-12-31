Стало відомо, яка чисельність населення на Землі





Про це пише Associated Press, пепредає



Зростання на 0,9% цього року є сповільненням у порівнянні з 2023 роком, коли населення планети збільшилося на 75 мільйонів осіб. У січні 2025 року очікується, що щосекунди на Землі народжуватиметься 4,2 дитини, а 2,0 людини помиратимуть.



Населення Сполучених Штатів зросло на 2,6 мільйона осіб 2024 року, і на перший день нового року чисельність американців сягнула 341 мільйона.



У січні 2025 року в США кожні 9 секунд буде народжуватися одна дитина, а кожні 9,4 секунди — помирати одна людина. Міжнародна міграція також сприятиме зростанню чисельності населення країни, додаючи одну людину що 23,2 секунди. Внаслідок поєднання народжень, смертей та міграції населення США збільшуватиметься на одну особу що 21,2 секунди.



Від початку 2020-х років чисельність населення США збільшилася на майже 9,7 мільйона осіб, що становить 2,9%. У 2010-х роках населення США зросло на 7,4%, що стало найнижчим показником від 1930-х років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2024 року населення світу збільшилося на понад 71 мільйон осіб і на перший день нового року сягнуло 8,09 мільярда людей.Про це пише Associated Press, пепредає ТСН Зростання на 0,9% цього року є сповільненням у порівнянні з 2023 роком, коли населення планети збільшилося на 75 мільйонів осіб. У січні 2025 року очікується, що щосекунди на Землі народжуватиметься 4,2 дитини, а 2,0 людини помиратимуть.Населення Сполучених Штатів зросло на 2,6 мільйона осіб 2024 року, і на перший день нового року чисельність американців сягнула 341 мільйона.У січні 2025 року в США кожні 9 секунд буде народжуватися одна дитина, а кожні 9,4 секунди — помирати одна людина. Міжнародна міграція також сприятиме зростанню чисельності населення країни, додаючи одну людину що 23,2 секунди. Внаслідок поєднання народжень, смертей та міграції населення США збільшуватиметься на одну особу що 21,2 секунди.Від початку 2020-х років чисельність населення США збільшилася на майже 9,7 мільйона осіб, що становить 2,9%. У 2010-х роках населення США зросло на 7,4%, що стало найнижчим показником від 1930-х років.

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