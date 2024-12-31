НБУ показав курс долара та євро у перший день 2025 року





Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 1 січня.



Своєю чергою, курс євро зменшиться на 24 копійки.



Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:



1 долар США — 42,02 грн (42,03 грн станом на 31 грудня);

1 євро — 43,68 грн (43,92 грн станом на 31 грудня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційний курс долара зменшиться у середу: 1 січня 2025 року іноземна валюта втратить 1 копійку у ціні.Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 1 січня.Своєю чергою, курс євро зменшиться на 24 копійки.Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:1 долар США — 42,02 грн (42,03 грн станом на 31 грудня);1 євро — 43,68 грн (43,92 грн станом на 31 грудня).

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