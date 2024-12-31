НБУ показав курс долара та євро у перший день 2025 року
Сьогодні, 03:12
Офіційний курс долара зменшиться у середу: 1 січня 2025 року іноземна валюта втратить 1 копійку у ціні.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 1 січня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 24 копійки.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
1 долар США — 42,02 грн (42,03 грн станом на 31 грудня);
1 євро — 43,68 грн (43,92 грн станом на 31 грудня).
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Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 1 січня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 24 копійки.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
1 долар США — 42,02 грн (42,03 грн станом на 31 грудня);
1 євро — 43,68 грн (43,92 грн станом на 31 грудня).
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