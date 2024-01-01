Під Луцьком рідні загиблих захисників несуть на могили новорічні ялинки





На цвинтарі Олександра Машлая Валентиною і з мамою полеглого на війні Вадима Радюка Наталією.



"Це дуже тяжкий період для сімей, тому що на свята всі повинні бути разом. Хочеться, щоб кожна родина, яка святкує вдома, пам’ятала, що це завдяки цим хлопцям, які під цими прапорами вже не будуть святкувати", — сказала Валентина Машлай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа могила кожного воїна прикрашена новорічними ялинками. Напередодні Нового року загиблих приходять провідати рідні.На цвинтарі Суспільне поспілкувалося з дружиною загиблого на війні захисникаі з мамою полеглого на війні"Це дуже тяжкий період для сімей, тому що на свята всі повинні бути разом. Хочеться, щоб кожна родина, яка святкує вдома, пам’ятала, що це завдяки цим хлопцям, які під цими прапорами вже не будуть святкувати", — сказала Валентина Машлай.

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