Доплата вчителям: скільки коштів субвенції отримали громади на Волині
Сьогодні, 18:34
З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть доплату. Для цього з держбюджету Волині виділили 190 мільйонів гривень субвенції.
До обласного бюджету надійшло 8 мільйонів 993 тисячі гривень, інформує Міністерство освіти і науки України, пише Суспільне.
Яку надбавку отримуватимуть вчителі
Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності. Доплати діятимуть від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану.
Вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 1000 грн (1300 грн до вирахування податків), а з 1 вересня 2025-2000 грн (2600 грн до вирахування податків).
Які громади отримали найбільшу субвенцію
На сайті Міністерства освіти опублікували перелік усіх громади, які отримають субвенцію на доплати вчителям. У Волинській області найбільше отримають громади районних центрів:
- Луцька громада — понад 31 мільйон гривень;
- Ковельська громада — понад 10 мільйонів гривень;
- Володимирська громада — понад 5 мільйонів гривень;
- Камінь-Каширська громада — понад 12 мільйонів гривень.
Детальніше розподіл коштів між бюджетами громад на січень-червень 2025 року можна переглянути за посиланням.
Довідково: у проєкті держбюджету України на наступний рік на освіту заплановано 169,3 мільярда гривень. Більша частина цієї суми — 103,2 мільярда гривень — піде на зарплати вчителів.
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До обласного бюджету надійшло 8 мільйонів 993 тисячі гривень, інформує Міністерство освіти і науки України, пише Суспільне.
Яку надбавку отримуватимуть вчителі
Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності. Доплати діятимуть від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану.
Вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 1000 грн (1300 грн до вирахування податків), а з 1 вересня 2025-2000 грн (2600 грн до вирахування податків).
Які громади отримали найбільшу субвенцію
На сайті Міністерства освіти опублікували перелік усіх громади, які отримають субвенцію на доплати вчителям. У Волинській області найбільше отримають громади районних центрів:
- Луцька громада — понад 31 мільйон гривень;
- Ковельська громада — понад 10 мільйонів гривень;
- Володимирська громада — понад 5 мільйонів гривень;
- Камінь-Каширська громада — понад 12 мільйонів гривень.
Детальніше розподіл коштів між бюджетами громад на січень-червень 2025 року можна переглянути за посиланням.
Довідково: у проєкті держбюджету України на наступний рік на освіту заплановано 169,3 мільярда гривень. Більша частина цієї суми — 103,2 мільярда гривень — піде на зарплати вчителів.
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