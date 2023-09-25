Доплата вчителям: скільки коштів субвенції отримали громади на Волині





До обласного бюджету надійшло 8 мільйонів 993 тисячі гривень, інформує Міністерство освіти і науки України, пише



Яку надбавку отримуватимуть вчителі



Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності. Доплати діятимуть від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану.



Вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 1000 грн (1300 грн до вирахування податків), а з 1 вересня 2025-2000 грн (2600 грн до вирахування податків).



Які громади отримали найбільшу субвенцію



На сайті Міністерства освіти опублікували перелік усіх громади, які отримають субвенцію на доплати вчителям. У Волинській області найбільше отримають громади районних центрів:



- Луцька громада — понад 31 мільйон гривень;



- Ковельська громада — понад 10 мільйонів гривень;



- Володимирська громада — понад 5 мільйонів гривень;



- Камінь-Каширська громада — понад 12 мільйонів гривень.



Детальніше розподіл коштів між бюджетами громад на січень-червень 2025 року можна переглянути



Довідково: у проєкті держбюджету України на наступний рік на освіту заплановано 169,3 мільярда гривень. Більша частина цієї суми — 103,2 мільярда гривень — піде на зарплати вчителів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть доплату. Для цього з держбюджету Волині виділили 190 мільйонів гривень субвенції.До обласного бюджету надійшло 8 мільйонів 993 тисячі гривень, інформує Міністерство освіти і науки України, пише Суспільне Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності. Доплати діятимуть від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану.Вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 1000 грн (1300 грн до вирахування податків), а з 1 вересня 2025-2000 грн (2600 грн до вирахування податків).На сайті Міністерства освіти опублікували перелік усіх громади, які отримають субвенцію на доплати вчителям. У Волинській області найбільше отримають громади районних центрів:- Луцька громада — понад 31 мільйон гривень;- Ковельська громада — понад 10 мільйонів гривень;- Володимирська громада — понад 5 мільйонів гривень;- Камінь-Каширська громада — понад 12 мільйонів гривень.Детальніше розподіл коштів між бюджетами громад на січень-червень 2025 року можна переглянути за посиланням у проєкті держбюджету України на наступний рік на освіту заплановано 169,3 мільярда гривень. Більша частина цієї суми — 103,2 мільярда гривень — піде на зарплати вчителів.

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