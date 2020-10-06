На Волині товариші побили 35-річного чоловіка: його госпіталізували до реанімації

На Волині товариші побили 35-річного чоловіка: його госпіталізували до реанімації
Поліцейські затримали зловмисників, які завдали тяжких тілесних ушкоджень волинянину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 4 травня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доставили 35-річного жителя села Жидичин з тяжкими травмами, його госпіталізували у відділення реанімації.

Поліцейські належним чином задокументували подію, вже під час першочергових заходів з’ясувалося, що чоловіка побили його товариші.

Інцидент трапився 3 травня, ввечері, у Кульчинському лісі. Під час словесного конфлікту 32-річний та 25-річний знайомі потерпілого накинулись на нього та завдали тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Нападників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм вже оголосили про підозру, вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

За скоєне зловмисникам загрожує від семи до десяти років. Усі обставини інциденту з’ясує слідство.

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Теги: Волинь, побиття, реанімація, поліція
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