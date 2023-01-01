Через страйк польських перевізників «Ягодин-Дорогуськ» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску

Через страйк польських перевізників «Ягодин-Дорогуськ» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску
Волинська митниця радить міжнародним автоперевізникам наразі обирати інші, ніж МАПП "Ягодин-Дорогуськ", шляхи доставки вантажів.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Учора в полудень, 4 травня, було розпочато блокування польськими автоперевізниками під'їзних шляхів до Дорогуська. За нічну зміну (12 годин) цей пункт пропуску змогло перетнути всього 60 вантажівок на в'їзд в Україну та лише 1 - на виїзд з України. Для порівняння, передбачена домовленостями із суміжною стороною пропускна здатність переходу за зміну встановлена на рівні 340 авто у кожному напрямку.

Внаслідок цього по обидва боки кордону утворилися "живі" черги з транспортних засобів. Станом на ранок на під'їзних шляхах уже налічували близько 300 вантажівок, а їхня кількість зростає. За даними Укртрансбезпеки, електронна черга завмерла. Без затримок відбувається пропуск лише рейсових автобусів, товарів гуманітарної допомоги, цистерн. Експорт, який прямує через Польщу транзитом, формується у колони дуже повільно через обмежені можливості його конвоювання.
Через страйк польських перевізників «Ягодин-Дорогуськ» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску

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Теги: Волинська митниця
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