Через страйк польських перевізників «Ягодин-Дорогуськ» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску





Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.



Учора в полудень, 4 травня, було розпочато



Внаслідок цього по обидва боки кордону утворилися "живі" черги з транспортних засобів. Станом на ранок на під'їзних шляхах уже налічували близько 300 вантажівок, а їхня кількість зростає. За даними Укртрансбезпеки, електронна черга завмерла. Без затримок відбувається пропуск лише рейсових автобусів, товарів гуманітарної допомоги, цистерн. Експорт, який прямує через Польщу транзитом, формується у колони дуже повільно через обмежені можливості його конвоювання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська митниця радить міжнародним автоперевізникам наразі обирати інші, ніж МАПП "Ягодин-Дорогуськ", шляхи доставки вантажів.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.Учора в полудень, 4 травня, було розпочато блокування польськими автоперевізниками під'їзних шляхів до Дорогуська. За нічну зміну (12 годин) цей пункт пропуску змогло перетнути всього 60 вантажівок на в'їзд в Україну та лише 1 - на виїзд з України. Для порівняння, передбачена домовленостями із суміжною стороною пропускна здатність переходу за зміну встановлена на рівні 340 авто у кожному напрямку.Внаслідок цього по обидва боки кордону утворилися "живі" черги з транспортних засобів. Станом на ранок на під'їзних шляхах уже налічували близько 300 вантажівок, а їхня кількість зростає. За даними Укртрансбезпеки, електронна черга завмерла. Без затримок відбувається пропуск лише рейсових автобусів, товарів гуманітарної допомоги, цистерн. Експорт, який прямує через Польщу транзитом, формується у колони дуже повільно через обмежені можливості його конвоювання.

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