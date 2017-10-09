Рух вантажівок через пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин» ускладнений
Сьогодні, 10:33
Учора, 4 травня, розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.
Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
У зв’язку з цим, польською Стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.
Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
За попередньою інформацією страйк погоджено з правоохоронними органами Республіки Польща до 24:00 год. 3 червня 2023 року.
Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати цю інформацію при плануванні міжнародних перевезень.
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Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
У зв’язку з цим, польською Стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.
Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
За попередньою інформацією страйк погоджено з правоохоронними органами Республіки Польща до 24:00 год. 3 червня 2023 року.
Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати цю інформацію при плануванні міжнародних перевезень.
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