Рух вантажівок через пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин» ускладнений

Рух вантажівок через пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин» ускладнений
Учора, 4 травня, розпочалася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

У зв’язку з цим, польською Стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

За попередньою інформацією страйк погоджено з правоохоронними органами Республіки Польща до 24:00 год. 3 червня 2023 року.

Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати цю інформацію при плануванні міжнародних перевезень.

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Теги: Ягодин, страйк, польські перевізники
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