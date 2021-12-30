Яка зарплата міського голови Рожища та його заступників

Яка зарплата міського голови Рожища та його заступників
З бюджету Рожищенської громади на зарплату керівництва у 2022 році витратили майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. З цієї суми 426 тисяч пішло тільки на оплату праці міського голови.

Відповідну інформацію «Конкурент» отримав у відповідь на інформаційний запит.

Очільник міста Вячеслав Поліщук минулого року заробив 426 тисяч гривень. У лютому та листопаді його роботу оцінили найбільше – у майже 60 тисяч гривень. За місяць у середньому йому нараховували понад 35 тисяч гривень.

Яка зарплата міського голови Рожища та його заступників


На заробітну плату першого заступника міського голови Віталія Поліщука з бюджету пішло майже 360 тисяч. В середньому за 12 місяців роботи він заробляв майже 30 тисяч щомісячно. Найпліднішими в роботі для нього були серпень та листопад, адже тоді йому виплачували понад 50 тисяч гривень.

Яка зарплата міського голови Рожища та його заступників



Сергій Лясковський заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради у 2022 році отримав трохи менше як 300 тисяч. Його працю у липні та листопаді оцінили найбільше. Тоді він отримав по 42 тисячі гривень. Середньомісячна ж його зарплата склала трохи менше як 25 тисяч.

Яка зарплата міського голови Рожища та його заступників

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Теги: зарплата, Волинь
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