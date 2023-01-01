У Луцькому районі розшукують безвісти зниклого 42-річного чоловіка. ФОТО

Володимира Петровича Зарембу, жителя села Підгайці Луцького району.



3 травня 2023 року пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, -



За інформацією бачили чоловіка на проспекті Молоді у Луцьку, направлявся в сторону проспекту Соборності. Де перебуває зараз – невідомо.



Його прикмети: на вигляд 42 роки, зріст 180 см, волосся чорне коротке, очі карі.



Одягнений: куртка чорного кольору, штани спортивні чорного кольору, кросівки чорного кольору, барсетка чорного кольору через плече.



Особливі прикмети: шрам на правий руці між великим та вказівним пальцем.



Людей, яким що-небудь відомо про чоловіка, просять зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує 42-річного безвісти зниклого, жителя села Підгайці Луцького району.3 травня 2023 року пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, - повідомили у поліції Волині.За інформацією бачили чоловіка на проспекті Молоді у Луцьку, направлявся в сторону проспекту Соборності. Де перебуває зараз – невідомо.Його прикмети: на вигляд 42 роки, зріст 180 см, волосся чорне коротке, очі карі.Одягнений: куртка чорного кольору, штани спортивні чорного кольору, кросівки чорного кольору, барсетка чорного кольору через плече.Особливі прикмети: шрам на правий руці між великим та вказівним пальцем.Людей, яким що-небудь відомо про чоловіка, просять зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.

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