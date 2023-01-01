У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу і його побратимів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
Сьогодні, 5 травня, на Волинь прибула гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв.
Екіпаж волиняни зустріли у селі Піддубці та супроводжували через все місто за маршрутом Рівненська – Волі – Набережна – Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
У центрі Луцька свого полеглого колегу Юрія Мохнєва та його побратимів, захисників-волинян навколішки зустрічали поліцейські.
Мохнєв Юрій Михайлович – ветеран органів внутрішніх справ, підполковник міліції. Працював в органах внутрішніх справ з 1992 по 2016 роки. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції. Брав участь у антитерористичній операції, був учасником бойових дій.
Загинув 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області виконуючи бойове завдання у складі 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.
Сьогодні, 5 травня, він разом з іншими захисниками-волинянами востаннє повернулися на рідну землю, де знайдуть свій вічний спочинок.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та усім близьким полеглих Героїв! Вічна слава, пам’ять та вдячність!
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Екіпаж волиняни зустріли у селі Піддубці та супроводжували через все місто за маршрутом Рівненська – Волі – Набережна – Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
У центрі Луцька свого полеглого колегу Юрія Мохнєва та його побратимів, захисників-волинян навколішки зустрічали поліцейські.
Мохнєв Юрій Михайлович – ветеран органів внутрішніх справ, підполковник міліції. Працював в органах внутрішніх справ з 1992 по 2016 роки. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції. Брав участь у антитерористичній операції, був учасником бойових дій.
Загинув 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області виконуючи бойове завдання у складі 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.
Сьогодні, 5 травня, він разом з іншими захисниками-волинянами востаннє повернулися на рідну землю, де знайдуть свій вічний спочинок.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та усім близьким полеглих Героїв! Вічна слава, пам’ять та вдячність!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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