У Луцьку поліцейські навколішки зустріли загиблого колегу і його побратимів. ВІДЕО

Сьогодні, 5 травня, на Волинь прибула гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв.Екіпаж волиняни зустріли у селі Піддубці та супроводжували через все місто за маршрутом Рівненська – Волі – Набережна – Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.У центрі Луцька свогота його побратимів, захисників-волинян навколішки зустрічали поліцейські.Мохнєв Юрій Михайлович – ветеран органів внутрішніх справ, підполковник міліції. Працював в органах внутрішніх справ з 1992 по 2016 роки. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції. Брав участь у антитерористичній операції, був учасником бойових дій.Загинув 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області виконуючи бойове завдання у складі 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.Сьогодні, 5 травня, він разом з іншими захисниками-волинянами востаннє повернулися на рідну землю, де знайдуть свій вічний спочинок.