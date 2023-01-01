На війні загинув волинянин Юрій Мохнєв

На війні загинув волинянин Юрій Мохнєв
26 квітня у війні з окупантами загинув житель села Рованці Юрій Михайлович Мохнєв 1971 року народження.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Захисник прийняв останній бій поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань.

Про дату й час поховання повідомлять додатково.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPostвисловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: війна, росія, Україна
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