На війні загинув волинянин Юрій Мохнєв

Юрій Михайлович Мохнєв 1971 року народження.



Про це



Захисник прийняв останній бій поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань.



Про дату й час поховання повідомлять додатково.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPostвисловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 квітня у війні з окупантами загинув житель села Рованці1971 року народження.Про це повідомили у Боратинській громаді.Захисник прийняв останній бій поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань.Про дату й час поховання повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію