На війні загинув волинянин Юрій Мохнєв
Сьогодні, 01:00
26 квітня у війні з окупантами загинув житель села Рованці Юрій Михайлович Мохнєв 1971 року народження.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Захисник прийняв останній бій поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань.
Про дату й час поховання повідомлять додатково.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPostвисловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Захисник прийняв останній бій поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань.
Про дату й час поховання повідомлять додатково.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPostвисловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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