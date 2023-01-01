Добрі новини від ВолиньPost за 2 травня
Сьогодні, 23:27
Україна продовжує тримати оборону у війні з російським агресором, який знищує наші міста та села. Ми ж щоденно відшуковуємо чесні новини про незламну волю наших захисників та захисниць і розповідаємо про них вам.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 2 травня.
Регіон Латвії передав громаді з Волині медичний автомобіль для ЗСУ
Камінь-Каширська міська рада отримала безкоштовно автомобіль Volkswagen LT VW LT 28 від Муніципалітету району Південний Курземе (Латвія).
Офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради на чолі з першим заступником Камінь-Каширського міського голови Анатолієм Шевчиком перебувала з робочим візитом 27-28 квітня 2023 року в Республіці Польща, - повідомляють у громаді.
Під час офіційного візиту відбулася зустріч з депутатом, керівником об'єднання добровільних пожежників Муніципалітету району Південний Курземе Латвійської Республіки Андрисом Ефимовим, який безкоштовно передав Камінь-Каширській міській раді медичний автомобіль VW LT 28 загальною оціночною вартістю 2500,00 євро від муніципалітету Південе Курземе Латвійської Республіки.
Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 травня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
- танки — 3701 (+1),
- бойові броньовані машини — 7193 (+1),
- артилерійські системи — 2930 (+9),
- РСЗВ — 544 (+0),
- засоби ППО — 298 (+3),
- літаки — 308 (+0),
- гелікоптери — 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),
- крилаті ракети — 947 (+15),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),
- спеціальна техніка — 360 (+1).
У Луцьку в тролейбусі влаштували патріотичний концерт
У Луцьку в тролейбусі №15 невідомий чоловік влаштував невеликий концерт для пасажирів громадського транспорту.
Відповідне відео виклали у мережу лучани, які їхали разом із музикантом.
«Наші воїни наймудріші, наша рідна ненька Україна назавжди у наших серцях», – співав чоловік.
Після виконання патріотичної пісні він вигукнув національне гасло «Слава Україні», а усі пасажири гуртом відповіли йому «Героям Слава».
На Волині 19-річний хлопець виготовляє з алюмінію посуд
Миколі Бляшику з села Верхи Камінь-Каширського району лише дев’ятнадцять, але він уже знає, як приборкати вогонь і метал. Молодий майстер-ливарник виготовляє алюмінієвий посуд високої якості, продовжуючи традицію пращурів. І робить це юнак за створеними верхівськими умільцями технологіями, які пройшли перевірку часом.
Коли піч розігріта, метал досяг потрібної температури, все решта також підготовлено належним чином, Микола дає старт загадковій містерії. Він востаннє заглядає до ливарного ковша, де алюміній аж червоніє. Прибирає з поверхні залишки шлаку. Далі заливає метал у дерев’яні форми, наповнені піском. Терпеливо чекає результату. Нарешті перед його очами постає виріб. Та на тому ще не кінець. Насамкінець майстер надає відлитим речам закінченого вигляду — шліфує та полірує їх.
Українка, яка 21 рік прожила в Білорусі, переїхала на Хмельниччину і готується до служби в ЗСУ
Через тиждень почне навчання, аби підписати контракт на військову службу зі Збройними силами України. Інна – українка, яка 21 рік прожила в Білорусі. Туди виїхала ще у дитинстві. Жінка повернулася на Батьківщину, аби допомогти захищати рідну землю.
Інна приїхала в Україну в кінці минулого року. Тут, розповідає жінка, востаннє вона була 21 рік тому – у чотирирічному віці. Тоді її батьки виїхали в Білорусь і забрали із собою доньку.
Двоюрідні брати Інни зараз служать у війську. Жінка розповідає, не могла залишатися осторонь. Захотіла також стати військовою, аби захищати свій народ.
Спортсменка з Волині встановила новий рекорд України
Важкоатлетка Катерина Малащук з Камінь-Каширського району встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. Волинянка виборола перемогу у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми.
Новий рекорд України Катерина Малащук встановила у перший змагальний день чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 15 та до 17, який триває у Луцьку.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про новини цього дня, 2 травня.
Регіон Латвії передав громаді з Волині медичний автомобіль для ЗСУ
Камінь-Каширська міська рада отримала безкоштовно автомобіль Volkswagen LT VW LT 28 від Муніципалітету району Південний Курземе (Латвія).
Офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради на чолі з першим заступником Камінь-Каширського міського голови Анатолієм Шевчиком перебувала з робочим візитом 27-28 квітня 2023 року в Республіці Польща, - повідомляють у громаді.
Під час офіційного візиту відбулася зустріч з депутатом, керівником об'єднання добровільних пожежників Муніципалітету району Південний Курземе Латвійської Республіки Андрисом Ефимовим, який безкоштовно передав Камінь-Каширській міській раді медичний автомобіль VW LT 28 загальною оціночною вартістю 2500,00 євро від муніципалітету Південе Курземе Латвійської Республіки.
Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 травня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
- танки — 3701 (+1),
- бойові броньовані машини — 7193 (+1),
- артилерійські системи — 2930 (+9),
- РСЗВ — 544 (+0),
- засоби ППО — 298 (+3),
- літаки — 308 (+0),
- гелікоптери — 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),
- крилаті ракети — 947 (+15),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),
- спеціальна техніка — 360 (+1).
У Луцьку в тролейбусі влаштували патріотичний концерт
У Луцьку в тролейбусі №15 невідомий чоловік влаштував невеликий концерт для пасажирів громадського транспорту.
Відповідне відео виклали у мережу лучани, які їхали разом із музикантом.
«Наші воїни наймудріші, наша рідна ненька Україна назавжди у наших серцях», – співав чоловік.
Після виконання патріотичної пісні він вигукнув національне гасло «Слава Україні», а усі пасажири гуртом відповіли йому «Героям Слава».
На Волині 19-річний хлопець виготовляє з алюмінію посуд
Миколі Бляшику з села Верхи Камінь-Каширського району лише дев’ятнадцять, але він уже знає, як приборкати вогонь і метал. Молодий майстер-ливарник виготовляє алюмінієвий посуд високої якості, продовжуючи традицію пращурів. І робить це юнак за створеними верхівськими умільцями технологіями, які пройшли перевірку часом.
Коли піч розігріта, метал досяг потрібної температури, все решта також підготовлено належним чином, Микола дає старт загадковій містерії. Він востаннє заглядає до ливарного ковша, де алюміній аж червоніє. Прибирає з поверхні залишки шлаку. Далі заливає метал у дерев’яні форми, наповнені піском. Терпеливо чекає результату. Нарешті перед його очами постає виріб. Та на тому ще не кінець. Насамкінець майстер надає відлитим речам закінченого вигляду — шліфує та полірує їх.
Українка, яка 21 рік прожила в Білорусі, переїхала на Хмельниччину і готується до служби в ЗСУ
Через тиждень почне навчання, аби підписати контракт на військову службу зі Збройними силами України. Інна – українка, яка 21 рік прожила в Білорусі. Туди виїхала ще у дитинстві. Жінка повернулася на Батьківщину, аби допомогти захищати рідну землю.
Інна приїхала в Україну в кінці минулого року. Тут, розповідає жінка, востаннє вона була 21 рік тому – у чотирирічному віці. Тоді її батьки виїхали в Білорусь і забрали із собою доньку.
Двоюрідні брати Інни зараз служать у війську. Жінка розповідає, не могла залишатися осторонь. Захотіла також стати військовою, аби захищати свій народ.
Спортсменка з Волині встановила новий рекорд України
Важкоатлетка Катерина Малащук з Камінь-Каширського району встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. Волинянка виборола перемогу у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми.
Новий рекорд України Катерина Малащук встановила у перший змагальний день чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 15 та до 17, який триває у Луцьку.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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