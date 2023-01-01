Добрі новини від ВолиньPost за 2 травня

Камінь-Каширська міська рада отримала безкоштовно автомобіль Volkswagen LT VW LT 28 від Муніципалітету району Південний Курземе (Латвія).Офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради на чолі з першим заступником Камінь-Каширського міського головиперебувала з робочим візитом 27-28 квітня 2023 року в Республіці Польща, - повідомляють у громаді.Під час офіційного візиту відбулася зустріч з депутатом, керівником об'єднання добровільних пожежників Муніципалітету району Південний Курземе Латвійської Республіки, який безкоштовно передав Камінь-Каширській міській раді медичний автомобіль VW LT 28 загальною оціночною вартістю 2500,00 євро від муніципалітету Південе Курземе Латвійської Республіки.Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 травня орієнтовно склали:- особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,- танки — 3701 (+1),- бойові броньовані машини — 7193 (+1),- артилерійські системи — 2930 (+9),- РСЗВ — 544 (+0),- засоби ППО — 298 (+3),- літаки — 308 (+0),- гелікоптери — 294 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),- крилаті ракети — 947 (+15),- кораблі /катери — 18 (+0),- автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),- спеціальна техніка — 360 (+1).У Луцьку в тролейбусі №15 невідомий чоловік влаштував невеликий концерт для пасажирів громадського транспорту.Відповідне відео виклали у мережу лучани, які їхали разом із музикантом.«Наші воїни наймудріші, наша рідна ненька Україна назавжди у наших серцях», – співав чоловік.Після виконання патріотичної пісні він вигукнув національне гасло «Слава Україні», а усі пасажири гуртом відповіли йому «Героям Слава».з села Верхи Камінь-Каширського району лише дев’ятнадцять, але він уже знає, як приборкати вогонь і метал. Молодий майстер-ливарник виготовляє алюмінієвий посуд високої якості, продовжуючи традицію пращурів. І робить це юнак за створеними верхівськими умільцями технологіями, які пройшли перевірку часом.Коли піч розігріта, метал досяг потрібної температури, все решта також підготовлено належним чином, Микола дає старт загадковій містерії. Він востаннє заглядає до ливарного ковша, де алюміній аж червоніє. Прибирає з поверхні залишки шлаку. Далі заливає метал у дерев’яні форми, наповнені піском. Терпеливо чекає результату. Нарешті перед його очами постає виріб. Та на тому ще не кінець. Насамкінець майстер надає відлитим речам закінченого вигляду — шліфує та полірує їх.Через тиждень почне навчання, аби підписати контракт на військову службу зі Збройними силами України.– українка, яка 21 рік прожила в Білорусі. Туди виїхала ще у дитинстві. Жінка повернулася на Батьківщину, аби допомогти захищати рідну землю.Інна приїхала в Україну в кінці минулого року. Тут, розповідає жінка, востаннє вона була 21 рік тому – у чотирирічному віці. Тоді її батьки виїхали в Білорусь і забрали із собою доньку.Двоюрідні брати Інни зараз служать у війську. Жінка розповідає, не могла залишатися осторонь. Захотіла також стати військовою, аби захищати свій народ.Важкоатлетказ Камінь-Каширського району встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. Волинянка виборола перемогу у ваговій категорії 45 кілограмів та підняла у ривку штангу вагою в 64 кілограми.Новий рекорд України Катерина Малащук встановила у перший змагальний день чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 15 та до 17, який триває у Луцьку.