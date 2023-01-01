Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 травня орієнтовно склали:



- особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,

- танки — 3701 (+1),

- бойові броньовані машини — 7193 (+1),

- артилерійські системи — 2930 (+9),

- РСЗВ — 544 (+0),

- засоби ППО — 298 (+3),

- літаки — 308 (+0),

- гелікоптери — 294 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),

- крилаті ракети — 947 (+15),

- кораблі /катери — 18 (+0),

- автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),

- спеціальна техніка — 360 (+1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили 460 окупантів та 9 артилерійських систем.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.- особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,- танки — 3701 (+1),- бойові броньовані машини — 7193 (+1),- артилерійські системи — 2930 (+9),- РСЗВ — 544 (+0),- засоби ППО — 298 (+3),- літаки — 308 (+0),- гелікоптери — 294 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),- крилаті ракети — 947 (+15),- кораблі /катери — 18 (+0),- автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),- спеціальна техніка — 360 (+1).

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