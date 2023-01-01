Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів

Сили оборони минулої доби знищили 460 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили 460 окупантів та 9 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 травня орієнтовно склали:

- особовий склад — близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
- танки — 3701 (+1),
- бойові броньовані машини — 7193 (+1),
- артилерійські системи — 2930 (+9),
- РСЗВ — 544 (+0),
- засоби ППО — 298 (+3),
- літаки — 308 (+0),
- гелікоптери — 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2477 (+1),
- крилаті ракети — 947 (+15),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5851 (+6),
- спеціальна техніка — 360 (+1).

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Теги: втрати ворога, війна, росія, Україна, Генштаб
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