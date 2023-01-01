Курс валют у Луцьку 2 травня





Про це



Євро купують за 41.32, а продають за – 41.54.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,03.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 травня готівковий курс долара становить 37.66, продають його за 37.78.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 41.32, а продають за – 41.54.Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,03.

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