На Волині колишній сільський голова на гарячому спіймав злодія





Про це Олександр Гуч



«У четвер мене спробував пограбувати один знайомий. Приїхав я на своє будівництво і застав, як оцей «гомо сапієнс» вириває і обрубує проводку зі стіни. Розуміння в кабелях немає, бо пообрубував і кабеля віта пари (для інтернету) і телефонний кабель. Міді нарубав ~ на 300₴, а шкоди десь на 10 000₴ і, як наслідок, від 5 до 8 років позбавлення волі світить, так як нещодавно вийшов з тюрми. Висновок-жити треба чесно і на чуже не зазіхати. Ім’я чемпіона – Павло Шумбаєв, в народі Юзік», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній Дернівський сільський голова Олександр Гуч на гарячому спіймав злодія. Той, як виявилося, тільки нещодавно вийшов із тюрми.Про це Олександр Гуч повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.«У четвер мене спробував пограбувати один знайомий. Приїхав я на своє будівництво і застав, як оцей «гомо сапієнс» вириває і обрубує проводку зі стіни. Розуміння в кабелях немає, бо пообрубував і кабеля віта пари (для інтернету) і телефонний кабель. Міді нарубав ~ на 300₴, а шкоди десь на 10 000₴ і, як наслідок, від 5 до 8 років позбавлення волі світить, так як нещодавно вийшов з тюрми. Висновок-жити треба чесно і на чуже не зазіхати. Ім’я чемпіона – Павло Шумбаєв, в народі Юзік», – йдеться у дописі.

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