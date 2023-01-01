На Волині колишній сільський голова на гарячому спіймав злодія

На Волині колишній сільський голова на гарячому спіймав злодія
Колишній Дернівський сільський голова Олександр Гуч на гарячому спіймав злодія. Той, як виявилося, тільки нещодавно вийшов із тюрми.

Про це Олександр Гуч повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«У четвер мене спробував пограбувати один знайомий. Приїхав я на своє будівництво і застав, як оцей «гомо сапієнс» вириває і обрубує проводку зі стіни. Розуміння в кабелях немає, бо пообрубував і кабеля віта пари (для інтернету) і телефонний кабель. Міді нарубав ~ на 300₴, а шкоди десь на 10 000₴ і, як наслідок, від 5 до 8 років позбавлення волі світить, так як нещодавно вийшов з тюрми. Висновок-жити треба чесно і на чуже не зазіхати. Ім’я чемпіона – Павло Шумбаєв, в народі Юзік», – йдеться у дописі.

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Теги: крадіжка, Волинь
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