Восени одружився: на Волині провели в останню путь 23-річного Героя Володимира Прокопчука

У Колківській громаді Луцького району попрощалися із 23-річним захисником, уродженцем села Красноволя.Героя провели у вічну путь у суботу, 30 квітня, - повідомили у Колківській громаді.Житель села Красноволя Володимир Прокопчук був старшим солдатом. Загинув 23 квітня в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка, Бахмутського району Донецької області.«Герой, якому вічно буде 23. Молодий чоловік, який дуже любив життя, жив і спішив жити, мав безліч бажань, планів, мрій, які хотів здійснити. Був люблячим сином, братом, племінником, товаришем, чоловіком, адже восени встиг одружитись. І все в одну мить перекреслила війна. У тіні розлогих дерев, під небом рідної Красновільської землі знайшов він останній спочинок, залишивши сум і пам’ять в серцях рідних і близьких людей», - зазначають у громаді.Відспівали Володимира у місцевому Свято-Михайлівському храмі.