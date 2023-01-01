Туристичні розкладні крісла: види та критерії вибору*

Туристичні розкладні крісла: види та критерії вибору*
Ви багато часу проводите на природі? Тоді туристична розкладачка точно стане в пригоді! Це виріб, призначений для сну і відпочинку. На розкладачці можна лежати, засмагати на сонці, сидіти і насолоджуватися природою.

Види туристичних розкладачок


У продажу представлені конструкції різних видів. Популярність мають коропові розкладачки, спеціально розроблені для любителів цілодобової риболовлі. Це міцні та стійкі вироби, які є повноцінними ліжками. Надійні розкладачки туристичні виготовляє компанія "Ranger". До переваг виробів належить довговічність, максимальний комфорт і ретельно продумана конструкція.

Для використання в польових умовах і на природі ідеально підходить армійська розкладачка. Таку продукцію виготовляє виробник Skif Outdoor. Під відомим брендом розробляються товари, що відповідають вимогам споживачів. Під час виробництва використовують матеріали, що витримують великі навантаження. Каркас - сталеві труби, що з'єднуються між собою посиленими кріпленнями. Спальне місце - тканина Oxford 600D, що вирізняється зносостійкістю і міцністю.

Окремий різновид товарів - розкладне ліжко. Це виріб, що займає мінімум місця в складеному вигляді і витримує велике навантаження. Якісні товари виготовляє компанія Naturehike. Це виробник, який завоював бездоганну репутацію. У його колекції представлені розкладні ліжка, призначені для повноцінного сну і відпочинку на природі. Конструкції виготовляють з опорних алюмінієвих жердин і високоміцної тканини.
Туристичні розкладні крісла: види та критерії вибору*


Критерії вибору розкладачки


Асортимент туристичних розкладачок величезний, тому під час купівлі слід керуватися деякими критеріями. До них належить різновид виробів (короповий або армійський), допустиме навантаження, розміри, вага. Також звертайте увагу на функціональність. У багатьох моделях передбачається регулювання висоти кожної ніжки окремо, гумки натягу, п'яти на ніжках збільшеної площі. Купити розкладні ліжка можна тут - https://fonariki.com.ua/rozkladachky-i-lizhka/
Туристичні розкладні крісла: види та критерії вибору*



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Теги: туристичні розкладачки
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