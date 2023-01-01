СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.



Про це



Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.



За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.



Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.



У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині.



У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.



Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).



Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Мова йде про– колишнього керівника охорони президента-втікачаПро це повідомили у пресслужбі СБУ.Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині.У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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