СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича
Сьогодні, 10:30
Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Мова йде про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.
За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.
Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.
У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині.
У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.
Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.
За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.
Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.
У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині.
У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.
Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
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