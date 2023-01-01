На Волині горіли два житлові будинки: загинули двоє людей
Сьогодні, 10:21
На Волині рятувальники ліквідували дві пожежі в житлових будинках.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
1 травня об 11:47 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Яблуневій у м.Ківерці. Рятувальники міської 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 12:03 одним водяним стволом, через сильне задимлення працювали у складі ланки газодимозахисної служби.
На місці пожежі виявлено тіло громадянина чоловічої статі, імовірна причина пожежі встановлюється.
Сьогодні вночі виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку у с.Березна Воля Камінь-Каширського району. Пожежу ліквідували вогнеборці 12-ї ДПРЧ смт Любешів та команда місцевої пожежної охорони с. Судче, на гасіння подали 3 водяних стволи. Вогнем знищено дах, частково стіни та перекриття. Пожежа виникла у житловій кімнаті, де виявлено тіло людини жіночої статі.
Імовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
1 травня об 11:47 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Яблуневій у м.Ківерці. Рятувальники міської 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 12:03 одним водяним стволом, через сильне задимлення працювали у складі ланки газодимозахисної служби.
На місці пожежі виявлено тіло громадянина чоловічої статі, імовірна причина пожежі встановлюється.
Сьогодні вночі виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку у с.Березна Воля Камінь-Каширського району. Пожежу ліквідували вогнеборці 12-ї ДПРЧ смт Любешів та команда місцевої пожежної охорони с. Судче, на гасіння подали 3 водяних стволи. Вогнем знищено дах, частково стіни та перекриття. Пожежа виникла у житловій кімнаті, де виявлено тіло людини жіночої статі.
Імовірна причина пожежі встановлюється.
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