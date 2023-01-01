Яка зарплата у Іваничівської селищної голови та її заступників





Відповідну інформацію



Очільниця селища пані Лідія за 2022 рік отримала більше ніж 310 тисяч гривень заробітної плати. Таким чином середньомісячна виплата чиновниці склала майже 26 тисяч гривень. Крім посадового окладу їй виплачували надбавки за ранг, вислугу років, високі досягнення в роботі та допомогу по тимчасовій непрацездатності. Найбільше їй виплатили у жовтні – майже 50 тисяч гривень.







Заступнику селищної голови з питань діяльності виконавчих органів Віктору Березюку у 2022 році нарахували майже 320 тисяч гривень заробітної плати. В середньому за місяць він отримував майже 27 тисяч. Як і селищна голова, чиновнику додатково до посадового окладу виплачувались надбавки. Найбільше йому нарахували у серпні – майже 52 тисячі гривень, з яких понад 40 тисяч складають «відпускні» та оздоровча допомога.







Заступниця з гуманітарних питань Оксана Рубан минулого року отримала трохи більше як 245 тисяч гривень. У середньому за місяць їй нараховували понад 20 тисяч. На відміну від колег, вона не отримувала набавки за вислугу років. Листопад 2022 року був найплідніший для чиновниці, адже тоді її працю оцінили в 35 тисяч гривень.







Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На зарплату керівництва Іваничівської територіальної громади у 2022 році з бюджету пішло майже 900 тисяч гривень. З них понад 310 тисяч витратили на виплати селищній голові Лідії Томашевській.Відповідну інформацію «Конкурент» отримав у відповідь на інформаційний запит до Іваничівської селищної ради.Очільниця селища пані Лідія за 2022 рік отримала більше ніж 310 тисяч гривень заробітної плати. Таким чином середньомісячна виплата чиновниці склала майже 26 тисяч гривень. Крім посадового окладу їй виплачували надбавки за ранг, вислугу років, високі досягнення в роботі та допомогу по тимчасовій непрацездатності. Найбільше їй виплатили у жовтні – майже 50 тисяч гривень.Заступнику селищної голови з питань діяльності виконавчих органів Віктору Березюку у 2022 році нарахували майже 320 тисяч гривень заробітної плати. В середньому за місяць він отримував майже 27 тисяч. Як і селищна голова, чиновнику додатково до посадового окладу виплачувались надбавки. Найбільше йому нарахували у серпні – майже 52 тисячі гривень, з яких понад 40 тисяч складають «відпускні» та оздоровча допомога.Заступниця з гуманітарних питань Оксана Рубан минулого року отримала трохи більше як 245 тисяч гривень. У середньому за місяць їй нараховували понад 20 тисяч. На відміну від колег, вона не отримувала набавки за вислугу років. Листопад 2022 року був найплідніший для чиновниці, адже тоді її працю оцінили в 35 тисяч гривень.Нагадаємо, у 2022 році на заробітні виплати керівництву Локачинської селищної ради витратили майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію