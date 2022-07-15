На Волині автомобіль зіткнувся з трактором: 53-річного водія госпіталізували. ФОТО

Учора, 1 травня, на автодорозі сполученням Нововолинськ – Іваничі автомобіль ВАЗ – 2114 зіткнувся із трактором Jinma JM-246E.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За кермом легковика перебував 56-річний житель Володимирського району. Попередньо встановлено, що керманич не переконався у безпечності здійснення обгону та зіткнувся з трактором, під керуванням 53-річного жителя цього ж району.Внаслідок ДТП тракториста з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водій автомобіля ВАЗ також травмувався, від госпіталізації відмовився.За цими фактом слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, відповідно. Триває перевірка.