На Волині автомобіль зіткнувся з трактором: 53-річного водія госпіталізували. ФОТО

На Волині автомобіль зіткнувся з трактором: 53-річного водія госпіталізували. ФОТО
Учора, 1 травня, на автодорозі сполученням Нововолинськ – Іваничі автомобіль ВАЗ – 2114 зіткнувся із трактором Jinma JM-246E.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом легковика перебував 56-річний житель Володимирського району. Попередньо встановлено, що керманич не переконався у безпечності здійснення обгону та зіткнувся з трактором, під керуванням 53-річного жителя цього ж району.

Внаслідок ДТП тракториста з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Водій автомобіля ВАЗ також травмувався, від госпіталізації відмовився.
На Волині автомобіль зіткнувся з трактором: 53-річного водія госпіталізували. ФОТО

За цими фактом слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, відповідно. Триває перевірка.
На Волині автомобіль зіткнувся з трактором: 53-річного водія госпіталізували. ФОТО
На Волині автомобіль зіткнувся з трактором: 53-річного водія госпіталізували. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимирський район, ДТП, госпіталізація
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