ДТП на Волині: один мотоцикліст в`їхав у паркан, інший – в стовп

1 травня у Володимирському та Луцькому районах трапилися дорожньо-транспортні пригоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На вулиці Сокальська у Володимирі 47-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Delta, в’їхав у паркан, а на Горохівщині нетверезий 30-річний мотоцикліст врізався в електроопору, його госпіталізували.За цими фактами слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, відповідно. Триває перевірка.