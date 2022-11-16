ДТП на Волині: один мотоцикліст в`їхав у паркан, інший – в стовп

ДТП на Волині: один мотоцикліст в`їхав у паркан, інший – в стовп
1 травня у Володимирському та Луцькому районах трапилися дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На вулиці Сокальська у Володимирі 47-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Delta, в’їхав у паркан, а на Горохівщині нетверезий 30-річний мотоцикліст врізався в електроопору, його госпіталізували.

За цими фактами слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, відповідно. Триває перевірка.

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст, стовп, паркан
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