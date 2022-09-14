У місті на Волині шукають донорів крові для військових та жителів прифронтових територій



для підтримки наших військовослужбовців, які героїчно борються з російським агресором та жителів прифронтових територій.



Нині у Володимирському відділі трансфузійної допомоги відновлено прийом донорської крові, -



Є нагальна потреба у крові: ІІІ (+), IV (+) і усіх групах крові з негативним резус-фактором (-).



Здати кров можна щодня у будні з 8:30 до 14:30 год. у відділі трансфузійної допомоги, що знаходиться за адресою: м. Володимир, вул. Северина Наливайка, 18.



Процедура триває 10–15 хвилин.



При собі донарам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

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