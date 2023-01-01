Відсьогодні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, – Мінреінтеграції





Про це



У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.



Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.



Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.



На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї.



«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.Про це повідомляють у пресслужбі Мінреінтеграції.У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї.«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвістиНагадаємо, що в Україні наразі зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових

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