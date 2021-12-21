Волинянин за домашнє насильство отримав пів року арешту

Волинянин за домашнє насильство отримав пів року арешту
Житель Ковельщини отримав пів року арешту за домашнє насильство.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За участі прокурорів Ковельської окружної прокуратури Любомльський районний суд притягнув 56-річного жителя села Куснище Ковельського району до відповідальності за домашнє насильство.

Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його колишня дружина. Попри те, що суд неодноразово притягував волинянина до відповідальності за домашнє насильство, він, вживаючи алкоголь, продовжував знущатися над матір`ю своїх дітей – ображав, шарпав, погрожував фізичною розправою. Іноді діставалося і донькам, які ставали на її захист.

Покаранням за це стали шість місяців арешту.

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Теги: Волинянин, покарання, прокуратура, суд
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